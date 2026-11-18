Theo trang tin Walla, Cơ quan Cổ vật Israel nhận định sơ bộ đồng xu có thể được đúc dưới thời Hoàng đế La Mã Hadrian. Nếu nhận định này được xác nhận, hiện vật có niên đại khoảng 1.900 năm.

Một đồng xu cổ có giá trị khảo cổ, vừa được tìm thấy trên một thửa ruộng bậc thang ở khu vực Sataf, vùng đồi Jerusalem. Ảnh: jpost.com

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, đồng xu do ba học sinh phát hiện trong chuyến dã ngoại ngày 15/11. Các em nhìn thấy hiện vật khi chơi với một chiếc máy thổi khí trên thửa ruộng nằm giữa hai suối Ein Bikura và Ein Sataf. Hướng dẫn viên Amit Feinstein, sinh viên ngành khảo cổ học tại Đại học Bar-Ilan, đã chụp ảnh đồng xu và gửi cho các giảng viên. Qua ảnh, các giảng viên nhận định hiện vật có thể thuộc thời La Mã hoặc Byzantine.

Cơ quan Cổ vật Israel sau đó đánh giá đồng xu trên có khả năng thuộc triều Hadrian, vị hoàng đế trị vì từ năm 117 đến năm 138 và đã trấn áp cuộc nổi dậy Bar Kokhba. Cơ quan này cho biết cần trực tiếp giám định hiện vật để xác định niên đại.

Khi trực tiếp giám định đồng xu, các chuyên gia có thể đối chiếu hình khắc và chữ còn lưu lại trên hai mặt với những mẫu tiền đã được định danh để xác định thời điểm phát hành. Việc xác định đồng xu có liên hệ ra sao với lịch sử sử dụng thửa ruộng còn phụ thuộc vào các dấu tích khảo cổ tại nơi phát hiện.

Các cuộc khai quật tại Sataf giai đoạn 1987–1989 đã ghi nhận nhiều dấu tích cư trú, trong đó có mảnh gốm, đá nghiền và hiện vật bằng đá lửa. Tại một điểm khai quật, các nhà khảo cổ phát hiện đoạn tường có từ đầu thời đại đồ Đồng nằm bên dưới một bậc ruộng thời Ottoman. Những lớp di tích chồng lên nhau cho thấy sườn đồi đã được cải tạo qua nhiều thời kỳ.