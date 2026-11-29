Biển quảng cáo tranh cử giữa Thủ tướng Benjamin Netanyahu, lãnh đạo đảng Likud và cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Gadi Eisenkot của đảng Yashar. Ảnh: TTXVN

Theo cổng thông tin Ynet, ông Netanyahu cho biết: "Trước quy mô của các mối đe dọa và nguy cơ một chính phủ được thành lập không đủ khả năng ứng phó, trách nhiệm của tôi với tư cách một nhà lãnh đạo là từ bỏ nguyên tắc người đứng đầu đảng lớn nhất phải lãnh đạo chính phủ, đồng thời chấp nhận để ông Gadi Eisenkot đảm nhiệm chức Thủ tướng trước, còn tôi sẽ giữ vị trí Thủ tướng luân phiên".

Trước đó, ông Netanyahu từng kêu gọi ông Eisenkot thành lập chính phủ liên minh quốc gia. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ông công khai tuyên bố sẵn sàng để lãnh đạo đảng Yashar đảm nhiệm chức Thủ tướng trước mình.

Đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc bầu cử Quốc hội Israel ngày 27/10 không giúp bất kỳ khối chính trị nào giành được đa số cần thiết để thành lập chính phủ. Đảng Likud của ông Netanyahu giành 27 ghế, trong khi đảng Yashar của ông Eisenkot có 21 ghế. Tuy nhiên, sau các cuộc tham vấn chính trị, Tổng thống Isaac Herzog ngày 8/11 đã giao ông Eisenkot nhiệm vụ thành lập chính phủ do nhận được sự ủng hộ của nhiều nghị sĩ hơn.

Kể từ đó, ông Eisenkot phải tìm cách tập hợp ít nhất 61 trong tổng số 120 nghị sĩ Quốc hội để hình thành liên minh cầm quyền. Dù đã đạt được một số tiến triển, nỗ lực này vẫn vấp phải trở ngại do bất đồng giữa các đảng về thành phần liên minh và những vấn đề chính sách quan trọng.

Đến ngày 28/11, đảng Yashar đã đạt thỏa thuận liên minh với đảng Yisrael Beiteinu của ông Avigdor Liberman và đảng Dân chủ do ông Yair Golan lãnh đạo. Tuy nhiên, ba đảng mới có tổng cộng 36 ghế, còn cách khá xa ngưỡng đa số 61 ghế. Để đạt mục tiêu, ông Eisenkot cần sự ủng hộ của các lực lượng khác, trong đó có các đảng Arab và những đảng Do Thái chính thống cực đoan (Haredi). Đây đều là những đối tác tiềm năng nhưng có thể đặt ra những điều kiện chính trị khó dung hòa với một số thành viên trong liên minh của ông.

Một trong những vấn đề gây bất đồng là việc miễn nghĩa vụ quân sự cho nam giới thuộc cộng đồng Haredi, bên cạnh yêu cầu thành lập ủy ban điều tra nhà nước về những thất bại liên quan đến cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023 và định hướng cải cách tư pháp. Trong khi đó, một số nhân vật trong phe đối lập phản đối hợp tác với các đảng Arab hoặc các đảng Haredi, khiến việc mở rộng liên minh của ông Eisenkot thêm phức tạp.

Trong trường hợp vẫn không thể thành lập chính phủ sau thời gian gia hạn, nhiệm vụ sẽ được chuyển cho một ứng cử viên khác. Người này có 28 ngày để hoàn thành nhiệm vụ và không được gia hạn thêm.

Theo hãng tin AFP, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí gặp nhau vào sáng 29/11 tại thành phố Herzliya để thảo luận về khả năng thành lập chính phủ đoàn kết. Cuộc gặp được xem là bước thử nghiệm quan trọng đối với đề xuất của ông Netanyahu, trong bối cảnh ông Eisenkot tuyên bố sẽ không sử dụng phương án gia hạn nhiệm vụ thành lập chính phủ thêm 14 ngày mà quyết tâm hoàn tất việc này trước thời hạn ngày 6/12.