Israel: Ông Gadi Eisenkot cảnh báo Thủ tướng Netanyahu không phát động tấn công Iran

Ông Gadi Eisenkot, lãnh đạo đảng Yashar, phát biểu tại sự kiện vận động tranh cử ở Modiin, Israel ngày 21/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trong khi đó, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir được cho là tiếp tục phản đối kế hoạch hành động quân sự của Thủ tướng Netanyahu nhằm vào Iran.

Ngày 11/11, ông Gadi Eisenkot đã gửi thư đề nghị Tổng chưởng lý Gali Baharav-Miara can thiệp để bảo đảm ông được tiếp cận thường xuyên các báo cáo an ninh và đánh giá tình báo của chính phủ.

Ông Eisenkot cho biết những nỗ lực của nhóm cộng sự nhằm thu xếp các cuộc làm việc với văn phòng Thủ tướng Netanyahu chưa đạt kết quả. Theo ông, trong bối cảnh hiện nay, khi chưa có lãnh đạo phe đối lập chính thức theo quy định pháp luật và bản thân ông đang được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ, việc tiếp cận thông tin an ninh là cần thiết để bảo đảm tính minh bạch và giám sát hoạt động của chính phủ.

Trong thư gửi Thủ tướng Netanyahu, ông Eisenkot nhấn mạnh mọi quyết định quân sự hoặc hoạt động tác chiến cần được thảo luận và phê chuẩn đúng quy trình tại Nội các và Chính phủ, theo quy định pháp luật. Ông cảnh báo việc triển khai lực lượng an ninh khi không có mối đe dọa trực tiếp và cấp bách có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với nền dân chủ Israel cũng như niềm tin của công chúng vào các thể chế nhà nước.

Mặc dù bức thư không trực tiếp đề cập Iran, động thái trên diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Thủ tướng Netanyahu đang tìm cách thúc đẩy một hoạt động quân sự mới nhằm vào nước này, bất chấp những quan ngại từ giới chức an ninh cấp cao.

Trước đó, Kênh 12 của truyền hình Israel đưa tin Tổng Tham mưu trưởng quân đội Eyal Zamir tiếp tục phản đối một số phương án hành động mà ông Netanyahu muốn triển khai nhằm vào Iran. Theo các nguồn tin không được tiết lộ danh tính, ông Zamir cho rằng thời điểm hiện nay không phù hợp để tiến hành các hoạt động như vậy, trong bối cảnh tình hình chính trị Israel còn nhiều bất ổn và chính quyền Mỹ có dấu hiệu giảm mong muốn tiếp tục đối đầu quân sự với Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua.

Tranh cãi giữa ông Netanyahu và Tổng Tham mưu trưởng Zamir về vấn đề Iran được cho là đã xuất hiện trước cuộc bầu cử Quốc hội Israel ngày 27/10 và tiếp tục tái diễn sau đó. Một số thông tin trên truyền thông Israel và Mỹ trước đây cho biết ông Netanyahu từng tìm cách tổ chức một cuộc không kích mới nhằm vào Iran, nhưng vấp phải sự phản đối của ông Zamir do lo ngại nguy cơ leo thang xung đột. Tuy nhiên, Văn phòng Thủ tướng Israel bác bỏ các thông tin này.

Về phần mình, Văn phòng Thủ tướng Netanyahu cáo buộc ông Eisenkot đang chính trị hóa các vấn đề an ninh quốc gia, cho rằng việc đưa những nội dung nhạy cảm ra thảo luận công khai là hành động thiếu trách nhiệm. Cơ quan này khẳng định mọi quyết định của chính phủ đều dựa trên những cân nhắc an ninh và được phối hợp đầy đủ với các cơ quan chuyên trách. Văn phòng Thủ tướng cũng kêu gọi ông Eisenkot tham gia một chính phủ do ông Netanyahu lãnh đạo.

Đáp lại, ông Eisenkot cho biết Thủ tướng Netanyahu đã từ chối yêu cầu của ông về việc cung cấp thông tin cập nhật tình hình tác chiến thông qua các kênh chính thức, theo thông lệ.

Sau cuộc bầu cử ngày 27/10, khối chính trị của ông Netanyahu không còn nắm đa số tại Quốc hội Israel. Tổng thống Herzog đã giao ông Eisenkot nhiệm vụ thành lập chính phủ sau khi ông nhận được nhiều đề cử ủng hộ nhất từ các nghị sĩ. Tuy nhiên, ông Netanyahu vẫn tiếp tục giữ chức Thủ tướng lâm thời và kiểm soát chính phủ cũng như các lực lượng an ninh cho đến khi chính phủ mới được thành lập.

Trong một diễn biến liên quan, Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee cho biết khả năng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran vẫn chưa bị loại trừ, nhưng Tổng thống Donald Trump mong muốn tìm kiếm giải pháp ngoại giao. Ông Huckabee nói nhiều nhà lãnh đạo Arab đang kêu gọi Washington kiên trì với con đường hòa bình.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố khả năng mở chiến dịch quân sự mới nhằm vào Iran là rất thấp nếu các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran và việc mở lại eo biển Hormuz đạt tiến triển. Ông đồng thời cho biết Mỹ đang duy trì hiện trạng và hướng tới một giải pháp lâu dài nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Căng thẳng giữa Thủ tướng Netanyahu và giới lãnh đạo an ninh Israel về khả năng hành động quân sự nhằm vào Iran đang làm gia tăng những quan ngại về nguy cơ các quyết định an ninh lớn bị chi phối bởi tình hình chính trị trong nước, nhất là trong giai đoạn chuyển giao quyền lực sau bầu cử.