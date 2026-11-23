Tổng thống Isaac Herzog giao ông Gadi Eisenkot nhiệm vụ thành lập chính phủ.hôm 8/11/2026. Ảnh: GPO

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh tiến trình thành lập chính phủ mới tại Israel đang đối mặt với nhiều trở ngại và bất đồng giữa các đảng phái.

Phía Likud cử nghị sĩ Ofir Katz, Chủ tịch nhóm nghị sĩ của đảng tại Quốc hội (Knesset), cùng ông Michael Rabello, cựu luật sư riêng của ông Netanyahu, tham gia đàm phán. Trong khi đó, đại diện đảng Yashar gồm nghị sĩ Chili Tropper cùng các ông Yoav Horowitz và Guy Gutman.

Đây là cuộc gặp tiếp theo giữa hai bên sau vòng tiếp xúc đầu tiên diễn ra hôm 15/11, nhằm thăm dò khả năng thành lập một chính phủ đoàn kết. Trước đó, Thủ tướng lâm thời Netanyahu nhiều lần kêu gọi thành lập chính phủ theo mô hình này, sau khi khối chính trị của ông không còn nắm đa số ghế tại Knesset trong cuộc bầu cử ngày 27/10, qua đó để khối do ông Eisenkot đứng đầu chiếm ưu thế về tương quan lực lượng.

Ngày 8/11, Tổng thống Isaac Herzog đã chính thức giao cho ông Eisenkot nhiệm vụ thành lập chính phủ mới. Theo quy định, lãnh đạo đảng Yashar có 28 ngày để hoàn thành nhiệm vụ và có thể đề nghị gia hạn thêm 14 ngày nếu cần thiết.

Trong tuyên bố ngày 21/11, đảng Yashar cho biết cuộc đàm phán kéo dài với Likud là một phần trong nỗ lực thành lập chính phủ mới và tìm kiếm mọi phương án khả thi. Đảng này nhấn mạnh nhóm đàm phán sẽ xem xét tất cả các khả năng, thúc đẩy những bước đi quyết đoán và tìm kiếm đột phá nhằm tạo điều kiện hình thành chính phủ.

Tuy nhiên, đề xuất thành lập chính phủ đoàn kết đang gây ra những bất đồng đáng kể trong khối chính trị ủng hộ ông Eisenkot. Một số lãnh đạo đảng trong khối, trong đó có ông Avigdor Liberman, Chủ tịch đảng Yisrael Beytenu, và ông Yair Golan, lãnh đạo đảng Dân chủ, đã công khai phản đối việc tham gia một chính phủ đoàn kết do ông Netanyahu đứng đầu.

Bên cạnh phương án đàm phán với Likud, ông Eisenkot cũng đang tìm cách thuyết phục các đảng Do Thái giáo cực đoan (Haredi) tham gia liên minh cầm quyền. Nếu cả hai hướng tiếp xúc này đều không đạt kết quả, ông dự kiến thúc đẩy thành lập một chính phủ khẩn cấp theo mô hình thiểu số và đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm tại Knesset.

Theo phương án được công bố ngày 20/11, chính phủ thiểu số này sẽ dựa trên các đảng thuộc khối muốn thay thế ông Netanyahu, đồng thời cần sự ủng hộ từ bên ngoài của đảng Ra'am và ít nhất là việc Liên danh chung (Joint List) không bỏ phiếu chống. Mặc dù ông Liberman đã tuyên bố phản đối chính phủ thiểu số, ông Eisenkot được cho là muốn đặt các đối tác chính trị trước lựa chọn cụ thể: ủng hộ chính phủ mới hoặc chấp nhận để ông Netanyahu tiếp tục giữ chức Thủ tướng.

Phương án này tiềm ẩn rủi ro lớn đối với ông Eisenkot. Nếu chính phủ khẩn cấp không nhận được đủ số phiếu ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, nhiệm vụ thành lập chính phủ của ông sẽ lập tức chấm dứt, bất kể thời hạn 28 ngày ban đầu còn lại bao nhiêu.

Theo luật pháp Israel, việc thông qua chính phủ mới không nhất thiết phải có ít nhất 61 nghị sĩ bỏ phiếu thuận. Điều quan trọng là số phiếu ủng hộ phải nhiều hơn số phiếu phản đối trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. Vì vậy, nếu phương án của ông Eisenkot bị đa số nghị sĩ bác bỏ, tiến trình thành lập chính phủ sẽ được chuyển lại cho Tổng thống Herzog.

Trong vòng 3 ngày kể từ khi cuộc bỏ phiếu thất bại, Tổng thống Herzog phải quyết định giao nhiệm vụ cho một nghị sĩ khác sẵn sàng tiếp nhận hoặc thông báo với Chủ tịch Knesset rằng không có ứng cử viên nào có khả năng thành lập chính phủ. Trước khi đưa ra quyết định, Tổng thống có thể tiến hành tham vấn thêm với các đảng phái.

Trong trường hợp lựa chọn một ứng cử viên khác, người này sẽ có 28 ngày để thành lập chính phủ nhưng không được gia hạn thêm 14 ngày như trường hợp đầu tiên. Ông Netanyahu được xem là ứng cử viên có khả năng tiếp nhận nhiệm vụ nếu tuyên bố sẵn sàng, song quyết định cuối cùng vẫn thuộc thẩm quyền của Tổng thống Herzog và không mang tính tự động.

Một kịch bản khác là Tổng thống kết luận không có nghị sĩ nào đủ khả năng thành lập chính phủ và chuyển tiến trình sang Knesset. Khi đó, các nghị sĩ có 21 ngày để thu thập ít nhất 61 chữ ký đề nghị Tổng thống giao nhiệm vụ cho một ứng cử viên cụ thể đã đồng ý bằng văn bản. Người được lựa chọn sẽ có 14 ngày để thành lập chính phủ. Đáng chú ý, quy định này không loại trừ khả năng ông Eisenkot tiếp tục được đề cử, ngay cả khi trước đó đã thất bại trong nỗ lực thành lập liên minh.

Nếu không có ứng cử viên nào nhận được đủ 61 chữ ký trong thời hạn 21 ngày, hoặc ứng cử viên được đề cử không thể thành lập chính phủ trong vòng 14 ngày, Israel sẽ tiến tới bầu cử Quốc hội mới. Trong trường hợp đó, cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba cuối cùng trước khi kết thúc thời hạn 90 ngày. Knesset cũng có thể chủ động thông qua luật tự giải thể và tổ chức bầu cử sớm hơn.

Trong suốt quá trình này, ông Netanyahu vẫn tiếp tục giữ chức Thủ tướng của chính phủ chuyển tiếp cho đến khi một chính phủ mới được thành lập.

Thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm cũng có thể khiến khối của ông Eisenkot mất quyền kiểm soát Ủy ban Sắp xếp công việc của Knesset, cơ quan phụ trách các thủ tục và hoạt động nghị viện trong giai đoạn trước khi các ủy ban thường trực được thành lập. Hiện cơ quan này do nghị sĩ Roy Folkman thuộc đảng Yashar đứng đầu. Theo quy định, chức chủ tịch ủy ban phải thuộc về đảng phái có lãnh đạo được Tổng thống giao nhiệm vụ thành lập chính phủ. Do đó, nếu ông Netanyahu tiếp nhận nhiệm vụ, vị trí này có thể tự động chuyển sang phe Likud mà không cần tổ chức bỏ phiếu tại Knesset.

Những diễn biến trên cho thấy tiến trình thành lập chính phủ mới tại Israel đang bước vào giai đoạn có ý nghĩa quyết định. Cuộc đàm phán giữa Yashar và Likud không chỉ phản ánh nỗ lực tìm kiếm một thỏa hiệp chính trị, mà còn cho thấy những khác biệt sâu sắc trong nội bộ khối ủng hộ ông Eisenkot. Kết quả các cuộc thương lượng trong những ngày tới sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hình thành chính phủ mới, cơ hội trở lại nắm quyền của ông Netanyahu và nguy cơ Israel phải tiến hành một cuộc bầu cử Quốc hội mới.