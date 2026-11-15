Israel: Ném lựu đạn vào nhà hàng khiến 4 người thương vong

Phóng viên TTXVN tại Israel dẫn truyền thông địa phương cho biết, nạn nhân được xác định là Lina Qassem, cư trú tại thị trấn Daliyat al-Karmel. Bà được đưa tới Trung tâm Y tế Rambam ở thành phố Haifa trong tình trạng nguy kịch, nhưng không qua khỏi và được xác nhận tử vong tại phòng cấp cứu khoảng một giờ sau đó.

Cảnh sát Israel đã triển khai lực lượng lớn tới hiện trường, thu thập chứng cứ và mở cuộc điều tra. Động cơ vụ tấn công chưa được xác định. Hiện nhà chức trách đã bắt giữ 3 nghi phạm.

Theo người dân địa phương, tình trạng bạo lực tại Kafr Manda đã gia tăng trong khoảng một tháng qua, với nhiều vụ nổ súng vào nhà dân và ném lựu đạn. Một số đối tượng còn quay video các hành vi bạo lực rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Hôm 13/11, một quả lựu đạn khác cũng được ném vào một cơ sở kinh doanh tại thị trấn Kafr Manda nhưng không phát nổ. Các chuyên gia xử lý bom mìn đã vô hiệu hóa quả lựu đạn, ngăn chặn nguy cơ thương vong.

Tính cả vụ tấn công mới nói trên, số người bị sát hại trong các vụ bạo lực trong cộng đồng Arập tại Israel từ đầu năm đến nay đã lên tới 200 người, trong đó có 20 phụ nữ.