Israel muốn được Mỹ 'bù đắp' sau thương vụ F-35 với Ảrập Xêút

Tiêm kích F-35. Ảnh: DPA

Trang tin Israel Walla hôm 18/9 đưa tin, Tel Aviv sẽ đề nghị mua các hệ thống vũ khí mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đây từng từ chối phê duyệt.

Theo Walla, mối quan tâm của quân đội Israel không chỉ dừng ở các máy bay chiến đấu tiên tiến và máy bay tàng hình thế hệ mới mà còn mở rộng sang vũ khí triển khai trong không gian cũng như việc phát triển và sản xuất các loại máy bay đánh chặn.

Các loại vũ khí mà giới chức Israel dự kiến yêu cầu còn bao gồm “đạn xuyên phá công sự ngầm và các hệ thống ngầm có khả năng tác chiến sâu trong lòng những dãy núi đá”.

Động thái trên của Israel là muốn Mỹ "bù đắp" sau khi Washington đồng ý bán F-35 cho Riyadh. Hôm 17/9, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ tiềm năng bán 48 máy bay chiến đấu F-35 cho Ảrập Xêút với giá 24,3 tỷ USD.

Theo thông báo được gửi tới Quốc hội Mỹ, gói thỏa thuận còn bao gồm 49 động cơ Pratt & Whitney F135-PW-100, cùng thiết bị mã hóa, hỗ trợ tác chiến điện tử, các gói huấn luyện và hậu cần. Nếu hoàn tất, thương vụ sẽ đưa Ảrập Xêút trở thành quốc gia Ảrập đầu tiên sở hữu máy bay chiến đấu F-35, trong khi Israel hiện là quốc gia duy nhất ở Trung Đông vận hành loại máy bay này.

Các quan chức Israel nhiều lần chỉ trích Ảrập Xêút vì từ chối bình thường hóa quan hệ với Tel Aviv.