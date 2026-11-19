Binh sĩ Israel tiến hành hoạt động quân sự tại Dải Gaza. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Quân đội Israel đã triển khai chiến dịch trên bộ tại miền Trung Gaza, tiến về phía tây Đường Vàng - ranh giới mà lực lượng nước này từng rút về theo thỏa thuận ngừng bắn năm 2025. Động thái khiến nhiều gia đình Palestine, trong đó có những người từng nhiều lần phải sơ tán, tiếp tục rời bỏ nhà cửa.

Đây là chiến dịch tấn công trên bộ quy mô lớn đầu tiên được Israel công khai xác nhận kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngày 10/10/2025. Diễn biến xảy ra trong bối cảnh Hội đồng Hòa bình do Mỹ hậu thuẫn cảnh báo thỏa thuận kéo dài 13 tháng có nguy cơ sụp đổ.

Trong báo cáo gửi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cơ quan này cáo buộc Israel hạn chế viện trợ nhân đạo và trì hoãn triển khai lực lượng cảnh sát Palestine, đồng thời cho rằng Hamas tiếp tục hoạt động vũ trang và đánh thuế hàng hóa vào Gaza. Quan chức cấp cao Hamas Basem Naim bác bỏ báo cáo, gọi đây là thông tin sai lệch.

Xe tăng Israel tiến sâu vào miền Trung Gaza

Theo kênh Al Jazeera, xe tăng và máy ủi quân sự Israel tiến về đường Salah al-Din, tuyến giao thông chính nối phía bắc và nam Gaza, gần các trại tị nạn Nuseirat và Bureij. Tiếng súng và pháo kích dữ dội khiến người dân trong khu vực phải tháo chạy.

Cơ quan Điều phối hoạt động của Chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine (COGAT) thông báo quân đội đã phong tỏa một đoạn đường Salah al-Din, đồng thời yêu cầu người dân tránh xa khu vực cho đến khi có thông báo mới. Israel chưa công bố thời gian kết thúc chiến dịch.

Các cuộc tấn công tại al-Mughraqa, Deir el-Balah, Nuseirat và thành phố Gaza khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

"Chúng tôi lo sợ đây có thể là khởi đầu của một chiến dịch lớn hơn và người dân sẽ lại phải sơ tán, bởi chúng tôi vẫn chưa khắc phục được những hậu quả từ cuộc chiến và các đợt di dời trước đó", Mahmoud al-Saafin, 27 tuổi, cư dân trại tị nạn Bureij, nói.

Khu vực bị tấn công nằm phía tây Đường Vàng, ranh giới được thiết lập trong giai đoạn đầu kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo thỏa thuận ban đầu, quân đội Israel rút về vị trí kiểm soát khoảng 53% diện tích Gaza. Tuy nhiên, Israel tiếp tục mở rộng phạm vi kiểm soát, khiến đường ranh này hiện bao trùm khoảng hai phần ba dải đất. Hơn 2 triệu người Palestine sống trong phần lãnh thổ còn lại, phần lớn trú ngụ tại các khu lều tạm.

Israel và Hamas tiếp tục cáo buộc lẫn nhau

Quân đội Israel tuyên bố chiến dịch mới nhằm loại bỏ mối đe dọa từ Hamas, cho rằng lực lượng này đang tái tổ chức và khôi phục năng lực quân sự tại Gaza.

Israel khẳng định khu vực triển khai chiến dịch có cơ sở hạ tầng của Hamas và quân đội nước này có quyền hành động khi xuất hiện nguy cơ an ninh trực tiếp. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố nước này sẽ không rút quân cho đến khi Hamas bị giải giáp.

Ông Katz cảnh báo Israel sẵn sàng kiểm soát thêm lãnh thổ, sơ tán cư dân và đưa những khu vực này vào vành đai an ninh lâu dài nếu căng thẳng tiếp tục leo thang.

Ngược lại, Hamas gọi chiến dịch quân sự và các đợt sơ tán tại Đông Bắc Nuseirat là hành động vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời kêu gọi các bên trung gian lập tức can thiệp. Lực lượng này cáo buộc Israel đang dồn người Palestine vào một khu vực ngày càng thu hẹp.

Mặt trận Nhân dân Giải phóng Palestine (PFLP) cũng cảnh báo chiến dịch mới có thể mở đầu cho đợt leo thang quân sự rộng hơn nhằm buộc người Palestine rời khỏi Gaza.

Khủng hoảng nhân đạo chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Người dân Palestine sơ tán tránh xung đột tại Beit Hanoun, Gaza. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Dù lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực, các cuộc tấn công, pháo kích và phá hủy nhà cửa của Israel vẫn tiếp diễn gần như hàng ngày.

Bộ Y tế Gaza cho biết các hoạt động quân sự của Israel đã khiến 1.658 người Palestine thiệt mạng và khoảng 6.000 người bị thương kể từ khi thỏa thuận bắt đầu. Riêng ngày 17/11, hỏa lực Israel khiến 6 người Palestine thiệt mạng, trong đó có một bé trai 6 tuổi.

Viện trợ nhân đạo tiếp tục bị hạn chế do các cửa khẩu đóng cửa và quy trình kiểm tra an ninh kéo dài. Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết khoảng 100.000 lều trú ẩn đang chờ được đưa vào Gaza, khiến nhiều gia đình thiếu nơi ở trong bối cảnh điều kiện sinh hoạt ngày càng khó khăn.

Trong khi đó, các nội dung quan trọng của kế hoạch hòa bình, gồm Israel rút quân, tái thiết Gaza và giải giáp Hamas, vẫn chưa đạt tiến triển. Hamas từng chấp thuận lộ trình từ bỏ vũ khí và chuyển giao quyền quản lý Gaza hồi tháng 7, nhưng Israel bác bỏ đề xuất này.

Israel cũng chưa cho phép chính quyền kỹ trị do Hội đồng Hòa bình đề xuất bắt đầu hoạt động, khiến kế hoạch triển khai lực lượng ổn định quốc tế tiếp tục đình trệ.

Hội đồng Hòa bình cảnh báo nếu thỏa thuận sụp đổ, Gaza sẽ mất đi lộ trình chính trị để khôi phục bộ máy quản lý và tiến hành tái thiết. Trong bối cảnh giao tranh có nguy cơ tái diễn, triển vọng ổn định cuộc sống của hơn 2 triệu người Palestine ngày càng mong manh.