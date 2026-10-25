Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo thông báo của IDF tối 23/10, lực lượng quân đội, Cơ quan An ninh nội địa (Shin Bet), Cảnh sát Biên phòng và Cơ quan Quản lý Dân sự Israel đang phối hợp tiến hành các hoạt động khám xét có mục tiêu và trên diện rộng nhằm phát hiện, phá hủy cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động vũ trang, thu giữ vũ khí và thẩm vấn hàng chục nghi phạm. Quân đội Israel nhấn mạnh chiến dịch được giới hạn trong khu vực mà những đối tượng thực hiện vụ tấn công hoạt động và dự kiến kéo dài vài ngày.

IDF cho biết cư dân Palestine tại khu vực chiến dịch có thể rời đi qua 3 lối ra được chỉ định sau khi trải qua thẩm vấn và kiểm tra an ninh. Những người bị coi là đáng ngờ sẽ được đưa đi thẩm vấn. Quân đội Israel cũng tiến hành đo đạc nhà ở của 2 tay súng Palestine bị cáo buộc sát hại 2 binh sĩ Israel tại một trạm kiểm soát ở lối ra thành phố Hebron, phục vụ việc xem xét phá dỡ các công trình này.

Chính quyền Palestine và các tổ chức nhân quyền chỉ trích những biện pháp trên, cho rằng việc phá dỡ nhà cửa và áp đặt hạn chế trên diện rộng có nguy cơ trở thành hình thức trừng phạt tập thể. Tổ chức nhân quyền B’Tselem kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép nhằm ngăn chặn việc cưỡng bức di dời dân thường và phá hủy tài sản trái pháp luật. Nhà hoạt động Palestine Issa Amro cũng kêu gọi Liên hợp quốc và các tổ chức nhân đạo bảo vệ dân thường, bảo đảm khả năng tiếp cận hàng hóa thiết yếu và dịch vụ khẩn cấp.

Theo các nguồn tin Palestine ngày 24/10, nhiều tuyến đường và lối ra vào Hebron đã bị phong tỏa, khiến phương tiện không thể lưu thông. Người dân phải đi bộ qua các chốt kiểm soát, trong khi taxi và các phương tiện khác bị ùn lại bên ngoài. Hãng thông tấn WAFA cho biết binh sĩ Israel đã buộc hàng chục cư dân tại một số khu vực sơ tán và đóng các tuyến đường dẫn vào thành phố.

Các biện pháp phong tỏa đang gây thêm sức ép đối với Hebron, một trong những trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây.

Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh Bờ Tây tiếp tục căng thẳng kể từ khi xung đột Gaza bùng phát vào tháng 10/2023. Theo Bộ Y tế Palestine, hơn 1.100 người Palestine đã thiệt mạng do các hoạt động của lực lượng Israel hoặc các vụ tấn công của người định cư Israel tại Bờ Tây trong giai đoạn này. Phía Israel cho biết phần lớn những người Palestine thiệt mạng là các tay súng, người tham gia đụng độ với quân đội hoặc đối tượng thực hiện các vụ tấn công.

Cùng thời gian, bạo lực của những người định cư Israel cực đoan nhằm vào người Palestine và tài sản của họ cũng gia tăng. Tổ chức nhân quyền Yesh Din ngày 23/10 cho biết đã ghi nhận hơn 670 vụ bạo lực của người định cư kể từ khi mùa thu hoạch ô liu của người Palestine bắt đầu, trung bình hơn 25 vụ mỗi ngày trong giai đoạn từ ngày 27/9 đến 22/10. Các vụ việc bao gồm hành hung, cản trở thu hoạch, trộm cắp và phá hoại tài sản.

Tổ chức này nhận định quy mô bạo lực trong mùa thu hoạch năm nay ở mức đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời chỉ trích việc thực thi pháp luật chưa hiệu quả. Những diễn biến trên tiếp tục làm gia tăng lo ngại về tình hình an ninh, sinh kế của người Palestine và nguy cơ leo thang căng thẳng tại Bờ Tây.