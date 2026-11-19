Theo báo cáo của OCHA, tính đến tháng 6-2026, quân đội Israel hiện kiểm soát khoảng 65% diện tích Dải Gaza

“Đường vàng” được thiết lập trong giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas, có hiệu lực từ tháng 10-2025, nhằm xác định phạm vi rút quân ban đầu của Israel. Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), tính đến tháng 6-2026, quân đội Israel hiện kiểm soát khoảng 65% diện tích Dải Gaza.

Trước đó, Israel đã yêu cầu người dân tại các khu vực liên quan sơ tán, đồng thời thông báo hạn chế đi lại trên tuyến đường Salah al-Din, trục giao thông chính của Gaza.

Quân đội Israel đã phối hợp với Cơ quan An ninh nội địa triển khai chiến dịch trên bộ tại khu vực gần các trại tị nạn Nuseirat và Bureij, nhằm phá dỡ cơ sở hạ tầng của Hamas mà Israel cho là có nguy cơ đối với binh sĩ nước này. Phong trào Hamas chỉ trích hoạt động trên, cho rằng đây là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Cơ quan Phòng vệ dân sự Gaza cho biết, 3 người Palestine đã thiệt mạng và một số người bị thương trong các vụ tấn công của Israel tại Nuseirat, thành phố Gaza và khu vực gần đồn cảnh sát Deir al-Balah.

Theo OCHA, khu vực bị ảnh hưởng rộng khoảng 2,5km², có hơn 18.000 người sinh sống, trong đó khoảng 4.000 người đang ở các khu sơ tán. OCHA kêu gọi bảo đảm an toàn cho dân thường, đồng thời lưu ý các cơ sở nhân đạo và hạ tầng dân sự tại đây phải được bảo vệ theo luật nhân đạo quốc tế.