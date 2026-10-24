Israel lên kế hoạch phát triển hàng trăm vệ tinh quân sự và robot chiến đấu

Binh sỹ Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Quân đội Israel đang triển khai kế hoạch mở rộng năng lực tác chiến trong không gian và phát triển robot quân sự tự động, hướng tới xây dựng mạng lưới hàng trăm vệ tinh tình báo và thế hệ phương tiện chiến đấu không người lái mới.

Chương trình có thể tạo ra các hợp đồng trị giá hàng tỷ shekel cho ngành công nghiệp quốc phòng Israel.

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn thông tin từ trang mạng công nghệ CTech cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ thành lập 2 đơn vị chuyên trách về không gian và robot quân sự trong khuôn khổ kế hoạch phát triển năng lực tác chiến nhiều năm mang tên Hoshen.

Đơn vị không gian mới trực thuộc Cục Kế hoạch quân đội, phối hợp với Không quân, Cục Tình báo và Cục Công nghệ thông tin-truyền thông nhằm từng bước đưa không gian trở thành lĩnh vực tác chiến độc lập.

Trọng tâm của chương trình là mở rộng mạng lưới vệ tinh trinh sát lên hàng chục vệ tinh trong vài năm tới và tiến tới hàng trăm vệ tinh trong dài hạn.

Hiện nay, các vệ tinh trinh sát của Israel hoạt động ở độ cao khoảng 450km, hoàn thành một vòng quỹ đạo trong 90 phút nhưng chỉ có thể quan sát một khu vực trong thời gian ngắn với mỗi lần bay qua.

Mạng lưới vệ tinh mới được kỳ vọng thu hẹp khoảng trống giám sát, cung cấp dữ liệu gần với thời gian thực và nâng cao hiệu quả thu thập thông tin tình báo.

Song song với đó, IDF thành lập đơn vị robot quân sự trực thuộc lực lượng tác chiến chiều sâu, tập trung phát triển các phương tiện không người lái trên bộ có khả năng phối hợp với thiết bị bay không người lái trong nhiệm vụ phòng thủ và tấn công.

Các hệ thống này dự kiến tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để xử lý dữ liệu, hỗ trợ chỉ huy và giảm thiểu nguy cơ thương vong cho binh sỹ.

Chương trình được đánh giá sẽ tạo cơ hội lớn cho các công ty công nghiệp quốc phòng của Israel như Tập đoàn Công nghiệp Hàng không (IAI), Rafael và Elbit Systems.

IAI từng phóng vệ tinh radar Ofek-19 vào tháng 9/2025, trong khi Rafael đang phát triển vệ tinh nhỏ và Elbit mở rộng hoạt động trong lĩnh vực robot, thiết bị bay tự động.

Các doanh nghiệp cũng chú trọng ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu vệ tinh và phát triển công nghệ bảo vệ tài sản không gian trước những cuộc tấn công mạng, các loại vũ khí chống vệ tinh và rác không gian.

Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất là nguồn tài chính. Ngân sách quốc phòng Israel năm 2026 ở mức 158 tỷ shekel (52,6 tỷ USD), trong khi Bộ Quốc phòng và quân đội đang đề nghị bổ sung hàng chục tỷ shekel, có thể nâng tổng chi tiêu lên đến 183 tỷ shekel (61 tỷ USD).

Trước đó, Bộ Tài chính Israel đã phải cắt giảm ngân sách khẩn cấp để huy động khoảng 1 tỷ shekel cho thương vụ mua 12 trực thăng Apache từ Mỹ.

Giới chức tài chính lo ngại khả năng đáp ứng các kế hoạch đầu tư mới khi ngân sách đang chịu sức ép lớn.

Quyết tâm đẩy mạnh phát triển vệ tinh, robot và các hệ thống tác chiến tự động cho thấy định hướng chuyển đổi công nghệ quân sự của Israel sau hơn 3 năm xung đột.

Tuy nhiên, quy mô và tiến độ triển khai vẫn phụ thuộc vào khả năng cân đối nguồn lực và các quyết định của chính phủ được thành lập sau cuộc bầu cử Quốc hội ngày 27/10./.