Israel lại tấn công miền Nam Lebanon

Một tòa nhà tại Lebanon bị Israel cài chất nổ. Ảnh: ANADOLU

Theo NNA, tại Houla, thuộc huyện Marjayoun, tỉnh Nabatieh, lực lượng Israel đã kích nổ phá hủy một tòa nhà vốn là trường tư thục, đốt nhà cửa trong thị trấn.

Cũng tại huyện Marjayoun, Israel đã nã pháo vào khu vực Khiam và liên tục nhắm mục tiêu vào các thị trấn Tallouseh và Bani Hayyan, trong khi máy bay chiến đấu thực hiện 2 cuộc tấn công vào Bani Hayyan.

Tại tỉnh Nabatieh, máy bay chiến đấu Israel đã tấn công khu vực Kfar Tibnit theo 2 đợt. Vùng ngoại ô Mayfadoun và Zawtar al-Sharqiyah cũng hứng chịu hỏa lực pháo binh dữ dội.

Trước đó, ngày 26-6, Lebanon và Israel đã ký kết một Thỏa thuận Khung do Mỹ bảo trợ, quy định việc Israel từng bước rút quân khỏi lãnh thổ Lebanon và triển khai quân đội Lebanon đến các khu vực mà lực lượng Israel rút đi.

Bất chấp thỏa thuận này, Israel vẫn tiếp tục tấn công ở miền Nam Lebanon và duy trì sự hiện diện quân sự tại một số khu vực ở phía Nam, gồm cả vùng bị kiểm soát từ nhiều thập niên và các khu vực chiếm giữ từ các chiến dịch quân sự gần đây.