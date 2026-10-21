Israel không loại trừ hành động quân sự nhằm vào Iran trước bầu cử, rộ tin Mỹ ngăn cản

Các binh sĩ IDF sẽ được bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Quốc hội Israel, dự kiến diễn ra ngày 27/10. (Nguồn: Flash90)

Theo báo The Jerusalem Post ngày 21/10, thông tin tình báo về nỗ lực khôi phục năng lực quân sự của Tehran sau những thiệt hại trong chiến dịch “Sư tử gầm” đã được đưa ra thảo luận tại các cuộc tham vấn an ninh gần đây của Israel.

Trong những tuần qua, Israel phát hiện các dấu hiệu cho thấy Iran đang đẩy mạnh chuẩn bị quân sự. Các quan chức Israel nhận định, nếu hoàn tất quá trình này, Tehran có thể nâng cao đáng kể năng lực tác chiến. Những đánh giá trước đó cũng cho thấy Iran đang nhanh chóng khôi phục sức mạnh quân sự sau xung đột.

Theo các quan chức am hiểu nội dung thảo luận, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu muốn cuộc bầu cử diễn ra đúng kế hoạch. Tuy nhiên, mục tiêu này có thể bị ảnh hưởng nếu giao tranh với Iran buộc Israel phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Giới chức Israel cho biết, đánh giá an ninh có thể thay đổi tùy theo tiến độ chuẩn bị và hoạt động quân sự của Iran, đồng thời không loại trừ khả năng hành động để tự vệ trước ngày bầu cử.

Việc Israel luôn trong trạng thái có thể tấn công Iran không phải là điều mới. Báo Financial Times cùng ngày dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, Israel đã lên kế hoạch tiến hành chiến dịch quân sự kéo dài nhiều ngày nhằm vào Iran vào cuối tuần 10/10. Chiến dịch dự kiến có quy mô lớn hơn chiến dịch “Sư tử gầm” hồi tháng 2, với danh sách mục tiêu bao gồm cơ sở hạ tầng dân sự, cơ sở hạt nhân và các mục tiêu liên quan đến bộ máy chính quyền Iran.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã phản đối kế hoạch do lo ngại xung đột tại Trung Đông bùng phát trở lại trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ ngày 3/11. Hiện chưa rõ Washington có dự định trực tiếp tham gia một chiến dịch như vậy hay không. Các nguồn tin không loại trừ khả năng Mỹ và Israel phối hợp nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong những tuần tới. Một nguồn tin nhận định: “Hoặc sẽ đạt được thỏa thuận, hoặc sẽ có một cuộc tấn công”.

Trong bối cảnh đó, Israel đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội (Knesset) dự kiến diễn ra ngày 27/10. Ngày 21/10, quân đội Israel (IDF) đã bắt đầu tổ chức bỏ phiếu sớm cho các binh sĩ đang làm nhiệm vụ trong và ngoài nước.

Theo báo Times of Israel, IDF đã thiết lập khoảng 850 điểm bỏ phiếu tại các căn cứ quân sự và địa điểm đóng quân ở nước ngoài. Các điểm này hoạt động đến ngày 27/10. Khoảng 3.000 binh sĩ, chủ yếu là quân nhân nghĩa vụ, được huy động phục vụ công tác bầu cử sau khi trải qua tập huấn của Ủy ban Bầu cử Trung ương Israel.

Khoảng 25% số điểm bỏ phiếu được tổ chức lưu động nhằm phục vụ quân nhân tại các khu vực khó tiếp cận, trong đó có 40 vị trí đóng quân tại Dải Gaza, nhiều địa điểm quân sự ở Lebanon và 9 tiền đồn tại Syria. Các tổ bầu cử lưu động di chuyển giữa các đơn vị dưới sự hộ tống của sĩ quan vũ trang, còn hòm phiếu được niêm phong trong suốt quá trình vận chuyển.