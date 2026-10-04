Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10

Theo báo Times of Israel, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 3/10 đã phối hợp với Cơ quan An ninh Israel (ISA) để tiến hành một cuộc không kích nhắm vào thủ lĩnh Phong trào Hồi giáo Hamas Ali Ahmed al-Amoudi ở thành phố Gaza.

"Chiến dịch không kích được tiến hành sau khi Al-Amoudi bị phát hiện ở trong một tòa nhà chung cư, bằng chứng cho thấy Hamas đang sử dụng hạ tầng dân sự làm 'lá chắn'. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại cho dân thường, trong đó có sử dụng đạn dẫn đường chính xác. Chúng tôi cũng lấy làm tiếc về các thiệt hại ngoài ý muốn", đại diện IDF cho biết.

Thủ lĩnh Hamas Ali Ahmed al-Amoudi. Ảnh: i24

Ở thời điểm hiện tại, cả Israel lẫn Hamas đều chưa đưa ra thông báo cụ thể về tình trạng của Al-Amoudi. Báo cáo của IDF mô tả Al-Amoudi là nhân vật thân cận với cố thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar và liên quan trực tiếp đến quá trình lên kế hoạch cho cuộc tấn công vào miền nam Israel ngày 7/10/2023.

"Al-Amoudi hiện là nhân vật cấp cao nhất của Hamas tại Dải Gaza, trực tiếp tham gia các hoạt động của phong trào này cũng như nỗ lực tái thiết tổ chức để chuẩn bị cho xung đột", IDF nhấn mạnh.

Theo nguồn tin của Hamas và truyền thông Palestine, đã có 2 tên lửa của Israel đánh trúng một tòa chung cư ở khu Rimal thuộc thành phố Gaza vào ngày 3/10. Vụ việc khiến 5 người thiệt mạng, nhưng chưa có báo cáo liệu Al-Amoudi có nằm trong số này hay không.

Cuộc không kích của IDF xảy ra vào ngày 3/10, trùng với ngày tưởng niệm theo lịch Do Thái của sự kiện 7/10/2023, khi Hamas tiến hành một cuộc tấn công chớp nhoáng khiến khoảng 1.200 người tại Israel thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin. Đây cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc xung đột ở Dải Gaza.