Israel không kích nhắm vào thủ lĩnh Hamas đúng ngày kỷ niệm sự kiện 7/10

Thiệt hại sau những đợt không kích của Israel xuống thành phố Gaza ngày 31/1/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Các quan chức địa phương cho biết vụ tấn công nhằm vào một căn hộ này khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có 4 phụ nữ.

Theo hãng tin AFP, cuộc không kích diễn ra vào rạng sáng 3/10, trùng với ngày kỷ niệm theo lịch Do Thái của sự kiện ngày 7/10/2023 - thời điểm Hamas tiến hành cuộc tấn công khiến nhiều người Israel thiệt mạng, kéo theo chiến dịch quân sự quy mô lớn của Israel tại Dải Gaza.

Quân đội Israel cho biết mục tiêu của cuộc tấn công là Ali al-Amoudi. Theo phía Israel, ông này là "cánh tay phải" của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar, người đã bị Israel tiêu diệt, và bị cáo buộc có liên quan đến việc lên kế hoạch cho cuộc tấn công ngày 7/10.

Israel cho biết đang xác minh liệu al-Amoudi đã bị tiêu diệt hay bị thương.

Theo quân đội Israel, lực lượng này quyết định tấn công sau khi phát hiện al-Amoudi đang ở trong một tòa nhà chung cư. Israel cáo buộc Hamas sử dụng dân thường làm "lá chắn sống".

Một tuyên bố của quân đội Israel nêu rõ al-Amoudi hiện là nhân vật cấp cao nhất của Hamas tại Dải Gaza, trực tiếp tham gia các hoạt động của phong trào này cũng như nỗ lực tái thiết tổ chức để chuẩn bị cho chiến tranh. Quân đội Israel cho biết cuộc tấn công nhằm loại bỏ mối đe dọa từ nhân vật này.

Quân đội Israel cũng khẳng định đã áp dụng các biện pháp nhằm hạn chế thương vong đối với dân thường, trong đó có sử dụng vũ khí có độ chính xác cao, đồng thời bày tỏ tiếc nuối về những thiệt hại đối với những người không liên quan.

Israel đã tiêu diệt Yahya Sinwar tại Dải Gaza vào tháng 10/2024. Sự kiện này được nhiều người Israel coi là một thắng lợi mang tính biểu tượng, song Israel vẫn tuyên bố tiếp tục mục tiêu tiêu diệt Hamas kể từ khi lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian được công bố cách đây một năm.

Al-Amoudi được coi là một trong những nhân vật hàng đầu của Hamas tại Dải Gaza. Trong khi đó, lãnh đạo Hamas Khalil al-Hayaa hiện sống tại Qatar và đã tham gia các nỗ lực ngoại giao nhằm mang lại lợi thế cho phong trào này.

Tháng 7 vừa qua, ông Hayaa đồng ý với kế hoạch của Mỹ về việc Hamas từ bỏ vũ khí. Tổng thống Mỹ Donald Trump khi đó ca ngợi động thái này là một bước đột phá, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ và cho rằng đề xuất này thiếu thiện chí.

Một quan chức tại bệnh viện Al-Shifa ở Thành phố Gaza cho biết bệnh viện đã tiếp nhận thi thể của 5 người cùng nhiều người bị thương sau một cuộc không kích nhằm vào khu phố Rimal vào rạng sáng.

Các nạn nhân thiệt mạng gồm 4 phụ nữ và một người đàn ông. Trong số này có hai người phụ nữ cùng con gái của họ.

Ông Mahmoud Bassal, người phát ngôn của cơ quan phòng vệ dân sự - lực lượng cứu hộ hoạt động dưới sự quản lý của Hamas, cho biết hai quả tên lửa đã đánh trúng trực tiếp căn hộ, gây hỏa hoạn và làm hư hại tòa nhà.

Giám đốc bệnh viện cho biết 2 trong số 5 nạn nhân là người theo Kitô giáo.

Cuối ngày 3/10, người thân và bạn bè đã tập trung tại nhà thờ Chính thống giáo Hy Lạp Saint Porphyrius ở Thành phố Gaza để dự tang lễ của hai nạn nhân là bà Maysaa Abu Daoud, 56 tuổi, và con gái Mary Al-Najjar, 36 tuổi.

Ông Ihab Ayad, một người thân của hai nạn nhân, cho biết họ đang "ở nhà và không làm hại ai" khi cuộc không kích xảy ra.

Hiện có khoảng 1.000 người theo Kitô giáo, phần lớn thuộc Giáo hội Chính thống giáo, sinh sống tại các vùng lãnh thổ Palestine. Một cộng đồng Kitô giáo Palestine đông đảo hơn hiện sống tại Bờ Tây, song tình trạng di cư đã gia tăng kể từ khi xung đột bùng phát.

Theo số liệu tổng hợp dựa trên các số liệu chính thức của Israel, cuộc tấn công do Hamas dẫn đầu ngày 7/10/2023 khiến 1.221 người thiệt mạng.

Chiến dịch quân sự quy mô lớn của Israel nhằm đáp trả cuộc tấn công đã khiến phần lớn Dải Gaza bị tàn phá và làm hơn 74.200 người thiệt mạng, theo số liệu của Cơ quan Y tế Gaza, cơ quan do Hamas quản lý và được Liên hợp quốc đánh giá là đáng tin cậy.

Theo Cơ quan Y tế Gaza, lực lượng Israel cũng đã khiến hơn 1.440 người thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn được công bố cách đây một năm.