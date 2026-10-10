Israel không kích gần biên giới Lebanon-Syria

Cảnh đổ nát do các cuộc không kích của Israel tại một thành phố của Lebanon, tháng 10/2024. (Nguồn: THX)

Theo AFP, vụ tấn công xảy ra gần thị trấn Hawsh al-Sayyed Ali thuộc huyện Hermel, miền Đông Bắc Lebanon.

Trong số 6 người bị thương có 5 công dân Syria, gồm 2 phụ nữ và một công dân Lebanon.

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) đưa tin, một máy bay không người lái của Israel đã nhắm mục tiêu vào một chiếc ô tô tại khu vực này.

Trước đó, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã “tấn công một phần tử khủng bố người Syria” có tên Yusef Ali Al-Hassan.

Theo IDF, người này hoạt động dưới sự chỉ đạo của chính quyền Iran và lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công khủng bố nhằm vào dân thường Israel cũng như binh sĩ IDF đang hoạt động ở miền Nam Syria.

IDF không cho biết liệu lực lượng này có xác định Al-Hassan đã thiệt mạng trong cuộc tấn công hay không.

(theo AFP, Times of Israel)