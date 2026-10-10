Israel không kích gần biên giới Lebanon-Syria
Bộ Y tế Lebanon ngày 9/10 cho biết, một cuộc không kích của Israel tại khu vực gần biên giới nước này với Syria đã khiến 6 người bị thương, trong khi phía quân đội Israel tuyên bố, mục tiêu là một đối tượng người Syria bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công Israel theo chỉ đạo của Iran.
Theo AFP, vụ tấn công xảy ra gần thị trấn Hawsh al-Sayyed Ali thuộc huyện Hermel, miền Đông Bắc Lebanon.
Trong số 6 người bị thương có 5 công dân Syria, gồm 2 phụ nữ và một công dân Lebanon.
Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) đưa tin, một máy bay không người lái của Israel đã nhắm mục tiêu vào một chiếc ô tô tại khu vực này.
Trước đó, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã “tấn công một phần tử khủng bố người Syria” có tên Yusef Ali Al-Hassan.
Theo IDF, người này hoạt động dưới sự chỉ đạo của chính quyền Iran và lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công khủng bố nhằm vào dân thường Israel cũng như binh sĩ IDF đang hoạt động ở miền Nam Syria.
IDF không cho biết liệu lực lượng này có xác định Al-Hassan đã thiệt mạng trong cuộc tấn công hay không.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/israel-khong-kich-gan-bien-gioi-lebanon-syria-454417.html