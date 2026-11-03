Israel: Khối đối lập đề cử ông Gadi Eisenkot làm Thủ tướng

Các đảng này đồng thời cam kết nhanh chóng thành lập một “chính phủ khẩn cấp quốc gia” nhằm thay thế chính phủ hiện tại của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Ông Gadi Eisenkot, lãnh đạo đảng Yashar, phát biểu tại sự kiện vận động tranh cử ở Modiin, Israel ngày 21/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn báo Jerusalem Post cho biết thỏa thuận đạt được tại cuộc họp chung của các lãnh đạo khối đối lập ở thành phố Herzliya, miền Trung Israel, trước khi các cuộc tham vấn với Tổng thống Herzog bắt đầu ngày 4/11. Tham dự cuộc họp có ông Eisenkot, lãnh đạo các đảng B'Yachad, Yisrael Beytenu và đảng Dân chủ, cùng ông Yair Lapid, lãnh đạo phe đối lập sắp mãn nhiệm.

Trong tuyên bố chung, các lãnh đạo khẳng định cam kết tôn trọng sự ủy nhiệm của cử tri về thay đổi chính phủ, đồng thời nhất trí thành lập một chính phủ theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái dựa trên 4 nguyên tắc do ông Eisenkot đề xuất. Các nhóm đàm phán của các đảng sẽ bắt đầu làm việc ngay để xây dựng những nguyên tắc điều hành và thỏa thuận thành lập chính phủ khóa 38, với mục tiêu đưa đa số tại Quốc hội vào hoạt động.

Cuộc gặp ngày 3/11 là cuộc họp chung đầu tiên của lãnh đạo các đảng đối lập kể từ cuộc bầu cử ngày 27/10. Theo kết quả bầu cử, khối của ông Netanyahu giành 53 ghế trong Quốc hội gồm 120 thành viên, trong khi các đảng đối lập có 48 ghế và các đảng Arab giành 19 ghế. Như vậy, phe đối lập chưa có đủ 61 ghế cần thiết để tự thành lập chính phủ đa số, khiến sự ủng hộ của các đảng Arập có thể đóng vai trò quyết định.

Các lãnh đạo đối lập cho biết cả 5 đảng sẽ cùng kiến nghị Tổng thống Herzog trao cho ông Eisenkot quyền thành lập chính phủ trước tiên, đồng thời khẳng định sẽ hành động ngay để thúc đẩy tiến trình này, tránh phải tổ chức một cuộc bầu cử khác.