Israel hoàn tất kiểm phiếu, khối của ông Netanyahu dẫn đầu

Khối của Thủ tướng Benjamin Netanyahu duy trì được thế dẫn đầu trong bầu cử Quốc hội Israel. Ảnh: Flash90

Trong khi đó, khối đối lập có 48 ghế. Cả hai khối đều không đạt được 61 ghế cần thiết để chiếm đa số trong Quốc hội gồm 120 thành viên. Các đảng Ảrập giành tổng cộng 19 ghế, mức cao kỷ lục.

Theo Ynet và Times of Israel, kết quả kiểm phiếu chính thức được công bố trong bối cảnh Cơ quan An ninh Israel (Shin Bet) đang điều tra nghi vấn các tổ chức nước ngoài, có thể bao gồm Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, chuyển tiền vào Israel nhằm tác động đến tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại khu vực có đông người Ảrập sinh sống.

Ủy ban bầu cử cho biết đã kiểm xong các lá phiếu đặc biệt, còn gọi là phong bì kép nhưng sẽ công bố kết quả chính thức vào thời điểm sau đó. Kết quả từ 12.644 điểm bỏ phiếu đã được cập nhật lên hệ thống, với tổng cộng 5.589.836 phiếu, trong đó có 5.564.764 phiếu hợp lệ và 25.072 phiếu không hợp lệ.

Phiếu đặc biệt bao gồm phiếu của binh sĩ, tù nhân, nhà ngoại giao và những cử tri đang nằm viện không thể bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu thông thường.

Tổng số ghế của ba khối chính trị vẫn không thay đổi so với kết quả công bố hôm 28/10, mặc dù số ghế của một số đảng riêng lẻ có sự điều chỉnh sau khi kiểm phiếu đặc biệt. Đảng Likud của ông Netanyahu tăng từ 26 lên 27 ghế và tiếp tục là đảng lớn nhất tại Quốc hội, trong khi đảng Shas theo đường lối Do Thái Chính thống cực đoan giảm từ 7 xuống còn 6 ghế.

Trong nhóm các đảng Ảrập, đảng Ra'am tăng thêm một ghế, nâng tổng số lên 8, còn Liên danh Chung giảm một ghế, xuống còn 11.

Khối của ông Netanyahu bao gồm đảng Likud cùng các đảng đồng minh cực hữu và Do Thái Chính thống. Khối đối lập do cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Gadi Eisenkot dẫn dắt, gồm đảng Yashar của ông, liên minh "Cùng nhau" của cựu Thủ tướng Naftali Bennett, đảng Yesh Atid của ông Yair Lapid, đảng Dân chủ của ông Yair Golan và đảng Yisrael Beiteinu của ông Avigdor Lieberman.

Quốc hội khóa mới dự kiến tuyên thệ nhậm chức ngày 10/11. Tổng thống Isaac Herzog sẽ tham vấn các đảng có đại diện trong Quốc hội rồi chỉ định một nghị sĩ đứng ra thành lập chính phủ mới.