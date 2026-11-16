Israel hạ sát chỉ huy cấp cao Hamas tại Gaza

Về phần mình, phía Hamas xác nhận, ông Samir Abu Younis, 53 tuổi, chỉ huy lữ đoàn Rafah đã thiệt mạng ngày 14-11. Các nhân viên y tế cũng cho biết, ông Abu Younis đã thiệt mạng và một số người bị thương trong cuộc không kích nhằm vào người này khi đang ở trên một con phố tại khu vực Mawasi.

Binh sĩ Israel được triển khai tại Dải Gaza. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Abu Younis được cho là tham gia lên kế hoạch và giám sát cuộc tấn công của Hamas vào miền Nam Israel ngày 7-10-2023 khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng.

Trong khi đó, giới chức Palestine cho biết, hơn 74.000 người đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza từ tháng 10-2023.

Thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza do Mỹ làm trung gian có hiệu lực vào tháng 10-2025, song không ngăn được các cuộc tấn công của Israel cũng như bảo đảm Hamas giải giáp. Theo cơ quan y tế tại Gaza, ít nhất 1.600 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.

Cùng ngày 14-11, Liên đoàn Arab lên án mạnh cuộc tấn công nhằm vào tổ hợp y tế Nasser tại thành phố Khan Younis, gọi đây là hành động vi phạm luật nhân đạo quốc tế và kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động khẩn cấp.

Trước đó, cùng ngày, Ngoại trưởng 18 nước Arab và Hồi giáo ra tuyên bố chung lên án cuộc không kích hôm 12-11 của Israel nhằm vào Nasser, khiến ít nhất 6 người Palestine thiệt mạng và hơn 20 người bị thương, trong đó có trẻ em và nhân viên y tế.

Các quốc gia ký tuyên bố gồm: Ai Cập, Qatar, Sudan, Libya, Palestine, Djibouti, Somalia, Oman, Saudi Arabia, Mauritania, Jordan, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Indonesia, Algeria, Kuwait và Liban. Theo tuyên bố chung, vụ tấn công vi phạm luật nhân đạo quốc tế, vốn quy định các cơ sở y tế và nhân viên chăm sóc sức khỏe phải được bảo vệ đặc biệt.

Tương tự, Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi Israel mở lại tất cả các cửa khẩu tại Gaza nhằm cho phép Liên hợp quốc cùng các tổ chức nhân đạo tiếp cận ngay lập tức, không bị cản trở và bảo đảm việc phân phối viện trợ nhân đạo và hỗ trợ phục hồi sớm trên quy mô lớn.