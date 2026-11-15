Israel hạ sát chỉ huy cấp cao Hamas tại Gaza

Binh sĩ Israel được triển khai tại Dải Gaza. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Về phần mình, phía Hamas xác nhận ông Samir Abu Younis, 53 tuổi, chỉ huy lữ đoàn Rafah, đã thiệt mạng ngày 14/11. Các nhân viên y tế cũng cho biết ông Abu Younis đã thiệt mạng và một số người bị thương trong cuộc không kích nhằm vào người này khi đang ở trên một con phố tại khu vực Mawasi.

Abu Younis được cho là tham gia lên kế hoạch và giám sát cuộc tấn công của Hamas vào miền Nam Israel ngày 7/10/2023 khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng. Trong khi đó, giới chức Palestine cho biết hơn 74.000 người đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza từ tháng 10/2023.

Thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza do Mỹ làm trung gian có hiệu lực vào tháng 10/2025, song không ngăn được các cuộc tấn công của Israel cũng như bảo đảm Hamas giải giáp. Theo cơ quan y tế tại Gaza, ít nhất 1.600 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. Về phía Israel, 5 binh sĩ đã thiệt mạng.

Liên quan xung đột tại Gaza, cùng ngày 14/11, Liên đoàn Arập lên án mạnh cuộc tấn công nhằm vào tổ hợp y tế Nasser tại thành phố Khan Younis, gọi đây là hành động vi phạm luật nhân đạo quốc tế, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động khẩn cấp.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng 18 nước Arập và Hồi giáo ra tuyên bố chung lên án cuộc không kích hôm 12/11 của Israel nhằm vào Nasser, khiến ít nhất 6 người Palestine thiệt mạng và hơn 20 người bị thương, trong đó có trẻ em và nhân viên y tế. Các quốc gia ký tuyên bố gồm Ai Cập, Qatar, Sudan, Libya, Palestine, Djibouti, Somalia, Oman, Saudi Arabia (Arập Xêút), Mauritania, Jordan, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Indonesia, Algeria, Kuwait và Liban. Theo tuyên bố chung, vụ tấn công vi phạm luật nhân đạo quốc tế, vốn quy định các cơ sở y tế và nhân viên chăm sóc sức khỏe phải được bảo vệ đặc biệt.

Các Bộ trưởng cũng lên án những cuộc tấn công tiếp diễn của Israel nhằm vào dân thường Palestine, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những hạn chế đối với việc đưa hàng viện trợ nhân đạo, thuốc men và lều trại vào Gaza. Theo tuyên bố, những hành động trên làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn và đi ngược lại kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất. Các ngoại trưởng kêu gọi Israel duy trì lệnh ngừng bắn và không cản trở các tổ chức nhân đạo tiếp cận Gaza.

Tương tự, trong một tuyên bố do Cơ quan Đối ngoại Liên minh châu Âu (EEAS) công bố, Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi Israel mở lại tất cả các cửa khẩu tại Gaza nhằm cho phép Liên hợp quốc (LHQ) cùng các tổ chức nhân đạo tiếp cận ngay lập tức, không bị cản trở và đảm bảo việc phân phối viện trợ nhân đạo và hỗ trợ phục hồi sớm trên quy mô lớn. EU một lần nữa bày tỏ lo ngại sâu sắc về cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Gaza. Lũ lụt nghiêm trọng và thời tiết mùa Đông đang làm trầm trọng thêm điều kiện sống của cộng đồng vốn đang gặp nhiều khó khăn này. Tuyên bố cũng lưu ý, một năm sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, các cuộc tấn công quân sự tiếp diễn và tình trạng thiếu hụt các mặt hàng thiết yếu vẫn tồn tại do việc tiếp cận bị hạn chế.

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ, khoảng 1,4 triệu người Palestine, tương đương 65% dân số Gaza, đang phải sống trong các lều trại hoặc nơi trú ẩn tạm thời. Cơ quan này cảnh báo nguồn cung cấp lều trại nhân đạo bên trong Gaza gần như cạn kiệt, trong khi hơn 150.000 chiếc lều vẫn đang ở bên ngoài vùng lãnh thổ này đang chờ được đưa vào. Tuy nhiên, Israel cho biết chỉ hạn chế một số loại vật tư nhất định do lo ngại Hamas có thể sử dụng chúng cho các mục đích quân sự.