Israel giao lãnh đạo đảng Yashar lập chính phủ mới

Tổng thống Israel Isaac Herzog và Chủ tịch đảng Yashar Gadi Eisenkot. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

Sau khi chính thức nhận nhiệm vụ tại lễ trao ủy nhiệm ở Dinh Tổng thống vào chiều 8-11 (giờ địa phương), ông Eisenkot sẽ có 28 ngày để thành lập chính phủ. Tổng thống Israel có thể gia hạn thêm tối đa 14 ngày nếu cần thiết.

Trong diễn biến liên quan, đảng Yashar của ông Eisenkot đã chỉ trích Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau khi ông Netanyahu kêu gọi thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc vào tối 7-11.

Trước đó, trong thông điệp video, ông Netanyahu cảnh báo chính phủ do ông Eisenkot thành lập với sự ủng hộ của các đảng Arab sẽ làm suy yếu Israel từ bên trong và không có khả năng chiến đấu chống lực lượng Hamas.

Thủ tướng Israel đồng thời kêu gọi thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc với sự tham gia của đảng Likud và các đối tác theo đường lối dân tộc chủ nghĩa cực hữu cũng như các đảng Do Thái giáo chính thống.

Likud cũng đang chuẩn bị kháng cáo kết quả cuộc bầu cử vừa qua, với cáo buộc các đảng Arab sử dụng ứng dụng điện tử theo dõi cử tri nhằm tăng tỷ lệ đi bỏ phiếu.

Chính phủ mới phải giành được sự ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội Israel. Trong trường hợp không đạt đa số phiếu ngay từ đầu, luật pháp Israel cho phép thành lập chính phủ thiểu số hoặc tìm cách thuyết phục thêm các đảng phái khác thông qua thương lượng chính trị. Nếu ứng cử viên đầu tiên không thành lập được chính phủ, Tổng thống Israel có thể chuyển nhiệm vụ cho ứng cử viên thứ hai hoặc Quốc hội có thể đề cử ứng cử viên khác. Nếu vẫn bế tắc, Quốc hội sẽ bị giải tán và một cuộc bầu cử mới sẽ được tổ chức.