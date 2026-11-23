Tòa nhà bị hư hại do chiến sự tại Beirut, Liban. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, từ ngày 19/11, lực lượng Israel nối lại các đợt pháo kích tập trung dọc ranh giới giữa những ngôi làng do nước này kiểm soát và các khu vực sâu hơn trong lãnh thổ Liban. Hai đợt không kích cũng nhằm vào khu vực Bekaa ở miền Đông Liban ngày 20/11, trong khi hoạt động trinh sát trên không được tăng cường tại miền Nam Liban và vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut.

Các nguồn tin an ninh tại miền Nam Liban cho biết quân đội Israel gia tăng pháo kích và sử dụng súng máy trên dải đất rộng khoảng 1-2 km giữa các làng do Israel kiểm soát và những khu vực nằm sâu hơn trong lãnh thổ Liban. Theo các nguồn tin này, mục tiêu là ngăn các thành viên lực lượng Hezbollah xâm nhập và ẩn náu tại các thung lũng trong khu vực.

Trong khi đó, tại Dải Gaza, Israel tiếp tục phát hiện và phá hủy các đường hầm được cho là thuộc mạng lưới ngầm của lực lượng Hamas. Báo Asharq Al-Awsat ngày 22/11 cho biết nhiều năm xung đột chưa thể phá hủy hoàn toàn mạng lưới đường hầm rộng lớn này, kể cả tại những khu vực nằm dưới sự kiểm soát quân sự của Israel.

Theo các thông báo gần đây của quân đội Israel, những đường hầm mới được phát hiện ở cả hai phía của Đường Vàng, ranh giới được thiết lập theo thỏa thuận ngừng bắn ngày 10/10/2025. Israel ban đầu kiểm soát khoảng 50% diện tích Gaza theo ranh giới này, song tỷ lệ hiện đã tăng lên hơn 65%.

Chiến dịch mới nhất của Israel nhằm vào một đường hầm của Hamas ở phía Tây Đường Vàng và đường Salah al-Din, gần phía Nam Hành lang Netzarim, hướng về khu vực trung tâm Gaza. Quân đội Israel cũng thông báo phá hủy một số đường hầm tại những khu vực do nước này kiểm soát, cho thấy quy mô và mức độ phức tạp của hệ thống ngầm tại Gaza.

Tại Bờ Tây bị chiếm đóng, Jordan ngày 22/11 lên án các vụ tấn công gia tăng của người định cư Israel nhằm vào người Palestine. Theo báo Jordan Times, những vụ việc gần đây bao gồm đốt phá, phá hoại tài sản, đốt xe và phun các khẩu hiệu xúc phạm tại một số ngôi làng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Jordan Foud Majali cáo buộc các vụ tấn công là hệ quả từ những chính sách của Chính phủ Israel, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép để chấm dứt tình trạng bạo lực và bảo đảm những người gây ra các vụ việc phải chịu trách nhiệm. Jordan cũng tái khẳng định ủng hộ thành lập Nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền trên đường biên giới trước năm 1967, với Đông Jerusalem là thủ đô.