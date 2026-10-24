Israel dự tính dùng tiền điện tử để ứng phó nguy cơ trừng phạt

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 23/10 tuyên bố rằng Israel sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với các lệnh trừng phạt quốc tế ngày càng gia tăng và sử dụng tiền điện tử để né tránh chúng, trong những phát ngôn thẳng thắn gây sốc về tình trạng nền kinh tế của nước này chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử quốc hội.

Theo tờ Times of Israel, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ông Netanyahu nêu rõ: “Israel có thể đối mặt với các lệnh trừng phạt trong lĩnh vực ngân hàng. Israel cần chuẩn bị một nền kinh tế có thể vượt qua chúng và tôi cũng đang nỗ lực làm điều đó.”

Sau khi người phỏng vấn gợi ý dùng tiền điện tử như một giải pháp khả thi, ông Netanyahu đã đồng tình.

Khi được hỏi về blockchain - hệ thống kỹ thuật số phi tập trung không phụ thuộc vào chính quyền trung ương - Thủ tướng Netanyahu cho biết đó là một lựa chọn khác và ông đã yêu cầu các cố vấn của mình chuẩn bị kế hoạch sử dụng nó.

Tiền điện tử có thể làm suy yếu hiệu quả của các biện pháp trừng phạt tài chính bằng cách tạo ra các kênh thanh toán thay thế, nhưng nó không phải là hoàn hảo, vì các giao dịch trên nhiều mạng blockchain vẫn có thể bị truy vết.

Một quan chức kinh tế cấp cao của Israel được kênh truyền hình Channel 12 dẫn lời đã chỉ trích đề xuất này, nói rằng: “Ý tưởng đó chắc chắn sẽ không đạt được mục tiêu. Ngay cả việc thảo luận về nó cũng có thể gây hại cho nền kinh tế.”

Những phát biểu trên của Thủ tướng Netanyahu được đưa ra sau khi Anh và 11 quốc gia phương Tây khác tuyên bố trừng phạt hàng hóa từ các khu định cư Do Thái của Israel ở Bờ Tây để phản ứng với làn sóng tấn công của người định cư nhằm vào người Palestine và việc xây dựng khu định cư quy mô lớn được chính phủ cánh hữu của ông Netanyahu phê duyệt.

Mặc dù các biện pháp trừng phạt do Anh dẫn đầu được thiết kế để nhắm mục tiêu cụ thể vào các khu định cư, nhưng các nhà kinh tế và các nhân vật trong ngành được tờ Times of Israel phỏng vấn vẫn cảnh báo rằng những hậu quả kinh tế có thể lan rộng ra cả nước đối với Israel.

Thủ tướng Netanyahu dường như coi thực tế kinh tế là điều không thể tránh khỏi, khiến các đối thủ tranh cử của ông chớp lấy cơ hội để lập luận rằng chính sách của chính phủ hiện tại là nguyên nhân dẫn đến sự cô lập quốc tế chưa từng có tiền lệ đối với Israel.

Lãnh đạo phe đối lập và người đứng thứ hai trong đảng B'Yachad, Yair Lapid, đã nắm bắt cơ hội từ cuộc phỏng vấn của ông Netanyahu, viết trên X rằng thủ tướng "giờ đây thừa nhận, bằng chính lời của mình: nếu chính phủ của ông được tái đắc cử, Israel sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt sẽ tàn phá nền kinh tế của chúng ta, dẫn đến giá cả tăng vọt và gây ra thiệt hại không thể khắc phục."

Lời thừa nhận của ông Netanyahu tương tự như lời ông đưa ra năm ngoái, khi ông nói rằng Israel đang phải đối mặt với sự cô lập ngày càng tăng trên trường quốc tế và sẽ phải tự lực hơn trong những năm tới./.