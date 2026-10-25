Israel đóng cửa các cửa khẩu với Bờ Tây, siết phong tỏa Hebron

Máy xúc của Israel phá dỡ nhà của người Palestine tại làng Deirat, phía Đông Yatta, Bờ Tây. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN phát

Trong tuyên bố ngày 25/10, Quân đội Israel cho biết họ sẽ ngăn lao động Palestine vào phần lớn các khu vực thuộc Bờ Tây từ ngày 25 đến hết 26/10, đồng thời đóng hoàn toàn các cửa khẩu ra vào vùng lãnh thổ này trong ngày 27/10, thời điểm diễn ra bầu cử.

Thông báo trên được đưa ra một ngày sau khi quân đội Israel áp đặt lệnh phong tỏa tại Hebron và buộc hàng nghìn người Palestine sơ tán.

Sau vụ tấn công ngày 23/10 nhằm vào một căn cứ của lực lượng dự bị Quân đội Israel tại thành phố này, Quân đội Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc đột kích. Vụ tấn công do hai tay súng Palestine thực hiện khiến hai binh sĩ Israel thiệt mạng, hai tay súng này cũng đã bị tiêu diệt.

Sau vụ việc, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra lệnh “phong tỏa hoàn toàn” Bờ Tây. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz xác nhận khoảng 2.000 người đã bị buộc phải rời bỏ nơi ở.

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Kan, ông Katz tuyên bố: “Họ sẽ không được phép trở về khu dân cư của mình cho đến khi chúng tôi xử lý xong mọi vấn đề liên quan đến Hamas tại Hebron”.

Thị trưởng Hebron Yousef al-Ja’bari nói rằng thành phố cùng một số ngôi làng lân cận đang bị phong tỏa hoàn toàn.

Chính quyền Palestine (PA), cơ quan quản lý một số khu vực tại Hebron và Bờ Tây, kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép buộc Israel bảo vệ người dân địa phương. Theo người dân, binh sĩ Israel phát thông báo yêu cầu sơ tán qua loa phóng thanh vào đêm muộn, khiến các gia đình không kịp chuẩn bị và có rất ít lựa chọn về nơi trú ẩn.

PA cáo buộc Israel áp dụng biện pháp “trừng phạt tập thể”, viện dẫn việc phá hủy nhà cửa, buộc cư dân tại toàn bộ các khu dân cư phải di dời, cùng các biện pháp “đóng cửa và bao vây các thành phố của người Palestine”.

Thành phố Hebron có khoảng 200.000 người Palestine sinh sống, trong khi toàn tỉnh Hebron có khoảng 600.000 người. Đây là khu vực đông dân nhất tại Bờ Tây.

Quân đội Israel cho biết chiến dịch tại Hebron sẽ kéo dài vài ngày. Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu phát tín hiệu về khả năng triển khai một chiến dịch quy mô lớn hơn, tuyên bố đang lên kế hoạch cho hoạt động quân sự có mức độ chưa từng thấy kể từ khi Israel chiếm đóng Bờ Tây năm 1967.

Trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử đang đến gần, ông Netanyahu phải đối mặt với cuộc đua được dự báo sít sao. Các nhà phân tích nhận định ông đang tìm cách tận dụng những xung đột quân sự đang diễn ra trong khu vực và tâm lý lo ngại về an ninh quốc gia để củng cố chiến dịch tái tranh cử.

Căng thẳng tại Bờ Tây gia tăng kể từ khi xung đột Gaza bùng phát vào tháng 10/2023, trong bối cảnh các chiến dịch quân sự của Israel, hoạt động mở rộng khu định cư và bạo lực giữa người định cư Do Thái với người Palestine tiếp diễn. Khả năng Israel mở rộng chiến dịch quân sự cũng làm gia tăng lo ngại về nguy cơ tình hình khu vực tiếp tục xấu đi, trong khi các nỗ lực tìm kiếm giải pháp chính trị và ngoại giao cho xung đột Israel - Palestine vẫn gặp nhiều trở ngại.

Ngày 23/10, ngoại trưởng Ai Cập, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ra tuyên bố chung cho rằng việc Israel chiếm đóng các vùng lãnh thổ Palestine là nguyên nhân chính gây bất ổn tại Trung Đông, đồng thời tác động tiêu cực đến an ninh khu vực và quốc tế. Sau cuộc gặp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), bốn nước tái khẳng định ủng hộ thành lập Nhà nước Palestine độc lập trên cơ sở đường ranh giới trước cuộc chiến năm 1967, với Đông Jerusalem là thủ đô, đồng thời kêu gọi khẩn trương hiện thực hóa giải pháp hai nhà nước nhằm tạo nền tảng cho hòa bình lâu dài.