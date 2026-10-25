Israel đóng các cửa khẩu ở Bờ Tây trong ngày bầu cử

Khu Ein Deir Baha, thành phố Hebron, Bờ Tây, ngày 24/10. (Nguồn: Getty Images)

Trong tuyên bố, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết lệnh đóng cửa bao gồm việc tạm dừng hoạt động ra vào của lao động Palestine tại các khu vực Judea, Samaria và thung lũng Jordan, kể cả các khu công nghiệp.

Trong hai ngày 25-26/10, lao động Palestine cũng không được phép đến các khu vực trên làm việc, ngoại trừ một số khu công nghiệp và địa điểm được cấp phép.

Động thái này nằm trong đợt tăng cường kiểm soát tại Bờ Tây, sau vụ nổ súng ở thành phố Hebron hồi đầu tuần khiến hai binh sĩ Israel thiệt mạng.

Sau vụ việc, quân đội Israel triển khai lực lượng bao vây Hebron và tiến hành các hoạt động tìm kiếm. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị quân đội phong tỏa thành phố và áp dụng thêm các biện pháp an ninh.

Theo Hãng thông tấn Palestine (Wafa), trong ba ngày qua, hơn 200 gia đình tại Hebron đã phải rời nơi ở, với khoảng 2.500 người bị buộc di dời khỏi các khu vực al-Jilda và Ain Deir Baha. Quân đội Israel cũng bắt giữ 20 người tại khu vực Hebron trong ngày 25/10.

Quân đội Israel cho biết đã triển khai chiến dịch có mục tiêu tại khu vực Hebron nhằm phá dỡ cơ sở hạ tầng mà lực lượng này cho là phục vụ các hoạt động vũ trang, đồng thời ngăn chặn những vụ tấn công trong tương lai.

IDF khẳng định, người dân được phép tạm thời rời khỏi khu vực qua các điểm kiểm tra được chỉ định và không bị buộc phải sơ tán. Quân đội Israel cũng xác nhận đã phá dỡ một số công trình tại Hebron, với lý do các công trình này gây ra mối đe dọa an ninh hoặc được xây dựng trái phép.

(theo Euronews)