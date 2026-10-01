Israel điều tra phi công âm mưu lao máy bay xuống đất

Ảnh minh họa máy bay Flydubai: AI

Theo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, phi công trên chuyến bay đã đâm phi công còn lại khi máy bay đang tiến gần không phận Israel, dường như nhằm khiến máy bay rơi. Ông gọi các hành khách là “những người hùng” khi đã kịp thời can thiệp, ngăn chặn nguy cơ xảy ra thảm họa.

Flydubai cho biết máy bay đã phát tín hiệu khẩn cấp ngay sau khi cất cánh và được chuyển hướng hạ cánh an toàn xuống sân bay Tabuk của Saudi Arabia. Toàn bộ hành khách đều an toàn, trong khi cơ trưởng và cơ phó được đưa đi điều trị do bị thương.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy máy bay bất ngờ giảm độ cao nhanh chóng từ khoảng 34.000 feet xuống dưới 17.000 feet chỉ trong thời gian ngắn, làm dấy lên lo ngại về sự cố trong buồng lái.

Một số hành khách cho biết đã tham gia khống chế người bị nghi tấn công và hỗ trợ phi hành đoàn, trong bối cảnh tình huống diễn ra căng thẳng trên máy bay.

Giới chức Israel đang phối hợp các bên liên quan để đưa hành khách về nước và làm rõ nguyên nhân vụ việc.