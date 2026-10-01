Israel điều tra gã không tặc đến từ Oman, âm mưu gây ra vụ khủng bố 'kiểu 11/9'

Hành khách và phi hành đoàn đã khống chế viên phi công là không tặc này sau khi hắn tấn công đồng nghiệp và cố gắng giành quyền điều khiển chiếc máy bay của hãng Flydubai đang bay hành trình từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) đến Tel Aviv (Israel) vào sáng 30/9. Nhóm người hùng này đã vật lộn để giành lại quyền kiểm soát máy bay khi nó lao xuống độ cao còn khoảng 4.200 mét chỉ trong 29 giây – trong khi cơ trưởng Smit Machchhar bị thương nặng đang nằm bê bết máu trên sàn.

Một phi công người Anh đang trong thời gian nghỉ phép cũng nằm trong số những người đã cứu nguy cho chuyến bay.

Một đồng nghiệp của viên phi công là không tặc cũng vừa tiết lộ rằng kẻ tấn công được cho là công dân Oman – là một kẻ cực đoan. Phát biểu trên Kênh 16 của Israel, biên tập viên mảng tin quốc tế kiêm phát thanh viên Yosef Yisrael đã kể lại cuộc trò chuyện với một đồng nghiệp của kẻ tấn công (người muốn giấu tên).

Biên tập viên Yisrael thuật lại lời kể về viên phi công bạo lực này: "Hắn là người có những hành vi rất kỳ lạ, đặc biệt là trong các nghi thức tôn giáo không phù hợp với môi trường xung quanh (tại hãng Flydubai). Ví dụ, hắn thường xuyên cầu nguyện và không chịu bắt tay phụ nữ".

Kẻ không tặc được cho là cơ phó người Oman - Ảnh: Daily Mail

Yisrael cho biết nguồn tin của mình đã "bày tỏ sự hối hận" khi chia sẻ tâm trạng: Không còn cách nào khác để diễn tả, chúng tôi đã thuê dịch vụ của một kẻ khủng bố và suýt nữa gây ra cái chết cho 180 người" - Yisrael dẫn lời người đàn ông này cho biết.

Israel hiện đang điều tra làm thế nào mà kẻ được cho là khủng bố lại được phép lái chiếc máy bay tới Tel Aviv, vì Oman không có quan hệ ngoại giao với Israel và phi hành đoàn nước ngoài bay vào không phận của nước này bị kiểm soát chặt chẽ. Flydubai hiện đã hạ cánh tất cả các máy bay phản lực đến và đi từ Israel để điều tra vụ việc.

Sáng 30/9, chuyến bay số hiệu FZ1073 đã phải chuyển hướng qua không phận Jordan trước khi hạ cánh xuống sân bay Tabuk ở Ả Rập Saudi. Nó truyền tín hiệu khẩn cấp chung bằng cách sử dụng mã 7700 khi quay đầu qua biên giới giữa hai nước. Khi bay qua Ả Rập Saudi, nó đã nhanh chóng phát ra mã 7500, báo hiệu sự can thiệp bất hợp pháp hoặc một vụ không tặc.

Một người nghe thấy cuộc gọi khẩn cấp của phi hành đoàn với cơ quan kiểm soát không lưu đã mô tả chiếc máy bay đã bị Ả Rập Saudi và Jordan từ chối trước khi hạ cánh xuống thành phố lớn nằm ở phía tây bắc Ả Rập Saudi. Người muốn giấu tên cho biết giọng của phi công run rẩy khi anh ta phát tín hiệu khẩn cấp và cho biết một vụ không tặc đang diễn ra và sẽ cần xe cứu thương. Nhưng Ả Rập Saudi ban đầu từ chối cho phép hạ cánh và hướng dẫn anh ta tới Jordan.

Máy bay được yêu cầu chờ sự cho phép của quân đội Jordan rồi quay đi. Phi công sau đó quay trở lại Ả Rập Saudi và cho biết anh phải hạ cánh ở Tabuk. Các nhà điều hành kiểm soát không lưu không đưa ra lý do cho những lời từ chối trước đó.

Thủ tướng Israel - Benjamin Netanyahu đã gặp hành khách Yaniv Hayun - người giúp ngăn chặn vụ cướp máy bay Flydubai. Ông Netanyahu tuyên bố bắt giữ kẻ tấn công vào chiều ngày 30/9, đồng thời cho biết thêm rằng hắn 'hiện đang bị chính quyền Ả Rập Xê Út thẩm vấn'.

Danh tính, ý định và động cơ của gã này vẫn chưa được xác nhận. Các hành khách và phi hành đoàn, trong đó có cơ trưởng Machchhar, đã được ca ngợi vì sự dũng cảm trong việc ngăn chặn nỗ lực tự sát của kẻ tấn công. Một trong số họ được cho là một phi công người Anh đang làm nhiệm vụ.

Vị cơ trưởng Machchhar - người bị kẻ không tặc đâm trọng thương - Ảnh: Daily Mail

Cơ trưởng Machchhar được khen ngợi vì đã cứu sống 174 hành khách trên máy bay, trong đó có 4 người Mỹ. Khi đang bay giữa không trung, người anh hùng đã anh dũng chống lại phi công phụ của mình trong buồng lái và những nỗ lực phá hoại hệ thống của máy bay đến từ tên này.

Đoạn phim cho thấy ông Machchhar nằm trên mặt đất, người đầy máu trong khi các hành khách đang chăm sóc vết thương cho ông, trong khi một phi công khác dường như nằm bất tỉnh gần đó. Có thể nghe thấy hành khách nói với một trong những người đàn ông: 'Bạn đã cứu máy bay'.

Đại sứ quán Ấn Độ ở Ả Rập Saudi kể từ đó đã xác nhận ông Machchhar đang được điều trị tại một bệnh viện ở Tabuk.

Vụ việc được Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz mô tả là "một âm mưu tấn công khủng bố thánh chiến", vụ việc "đã bị ngăn chặn chỉ nhờ chủ nghĩa anh hùng của một số hành khách".

Các chuyên gia hàng không đã bày tỏ ngạc nhiên khi thấy chiếc máy bay đã không gặp sự cố khi chuyến bay lao thẳng từ độ cao khoảng 10.000 mét xuống còn ở mức 5.100 mét trong khoảng một phút, trước khi tạo thành một vòng bay theo đường tròn thất thường gần biên giới Jordan và hạ cánh xuống Tabuk khoảng một giờ sau đó, theo Flightradar24.

Chuyến bay sau khi đã hạ cánh an toàn - Ảnh: Daily Mail

Phi công và là chuyên gia an toàn hàng không Steve Arroyo của hãng United Airlines cho biết ông rất ngạc nhiên khi máy bay có thể hạ cánh an toàn sau khi phần lớn bánh lái bị xé toạc ở đuôi trong quá trình hạ độ cao.

'Đó là một cú lao xuống nghiêm trọng và lực khí động học mạnh mẽ trên bánh lái đã khiến điều đó xảy ra. Tôi chỉ ngạc nhiên là chiếc máy bay không bị tách rời' - ông Arroyo nhận định.

Một chuyên gia an toàn hàng không khác là Jeff Guzzetti, cho biết với tốc độ hạ độ cao, máy bay có thể không thể giữ thăng bằng.

'Thật đáng chú ý là họ đã có thể thoát khỏi cú lao đó. Điều đã cứu họ là còn đủ độ cao để họ phục hồi” - ông Guzzetti, người từng điều tra các vụ tai nạn cho Ban An toàn Giao thông Quốc gia và Cục Hàng không Liên bang Mỹ nhận định.

Flydubai cho biết trong một tuyên bố rằng họ đang tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ Israel để điều tra vụ việc.