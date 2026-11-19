Xe quân sự Israel tại biên giới Israel-Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tuyên bố của IDF ngày 18/11 cho biết, quân đội Israel dự kiến sẽ duy trì số lượng tiểu đoàn cao hơn gấp đôi so với thời điểm trước cuộc tấn công của Hamas hồi tháng 10/2023 ngay cả khi có kế hoạch cắt giảm lực lượng từ 75 tiểu đoàn hiện nay xuống còn 67 tiểu đoàn vào năm 2027.

Bên cạnh đó, Israel vẫn duy trì lực lượng quy mô lớn tại khu vực biên giới với Dải Gaza. Cụ thể, hơn 10 tiểu đoàn của Israel sẽ hiện diện thường trực tại khu vực này, cao hơn nhiều so với con số 4 vào thời điểm Hamas tiến hành cuộc tấn công ngày 7/10/2023.

Quân đội Israel cho biết, việc điều chỉnh quy mô lực lượng nhằm bảo đảm duy trì năng lực phòng thủ, ngay cả khi IDF bắt đầu giảm bớt những yêu cầu tác chiến đặc biệt nặng nề đặt ra đối với binh sĩ kể từ khi xung đột bùng phát.