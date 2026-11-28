Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: THX/TTXVN

Theo truyền thông Qatar ngày 28/11, Israel đang tháo gỡ các rào cản hành chính và đẩy mạnh xây dựng các trung tâm dữ liệu nhằm định vị mình là một trung tâm quan trọng của hệ sinh thái AI. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố hồi tháng 6, khi chính phủ công bố kế hoạch quốc gia quy mô lớn nhằm đẩy nhanh phát triển AI: “Chúng ta sẽ biến Israel thành một siêu cường AI toàn cầu”.

Có thể nói, Israel đang có những lợi thế nhất định trong lĩnh vực AI. Tập đoàn Nvidia của Mỹ bắt đầu vươn lên mạnh mẽ để trở thành công ty bán dẫn có giá trị lớn nhất thế giới sau thương vụ mua lại Mellanox, một công ty Israel chuyên cung cấp các sản phẩm mạng máy tính, với giá gần 7 tỷ USD vào tháng 4/2020.

Thương vụ này đóng vai trò quan trọng đối với thành công của Nvidia. Mảng kinh doanh thiết bị mạng của tập đoàn này đạt doanh thu hơn 21 tỷ USD trong quý III/2026, tương đương khoảng 18% tổng doanh thu quý của Nvidia. Hiện nay, hoạt động của Nvidia tại Israel là cơ sở nghiên cứu và phát triển (R&D) lớn nhất của tập đoàn bên ngoài Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Israel hồi tháng 9, Thủ tướng Netanyahu đã đưa ra lộ trình đầy tham vọng cho chiến lược phát triển AI của nước này. Ông tuyên bố: “Trong vòng 5 năm tới, chúng ta sẽ trở thành cường quốc AI thứ ba”.

Các nhà phân tích nhận định chiến dịch thúc đẩy phát triển hạ tầng của Israel đánh dấu chuyển dịch mang tính cơ cấu, giúp mở rộng năng lực xử lý dữ liệu tốc độ cao của nước này, đồng thời tạo ra những tác động đáng kể đối với sức mạnh quân sự và ảnh hưởng địa chính trị.

Hạ tầng quốc gia thế hệ mới

Tâm điểm trong chiến lược thúc đẩy đổi mới sáng tạo của Israel là dự án trung tâm dữ liệu Ofek. Sau khi hoàn thành vào nửa cuối năm 2029, công trình này dự kiến trở thành cơ sở xử lý dữ liệu lớn nhất Israel, nằm ở phía Bắc cảng Ashdod.

Dự án do liên danh gồm công ty hạ tầng kỹ thuật số Serverfarm tại Mỹ và Quỹ Hạ tầng Israel (IIF) tài trợ. Chi phí đầu tư ban đầu dự kiến là 1,5 tỷ USD, cùng khoản đầu tư bổ sung 5 tỷ USD dành cho các đợt nâng cấp trong tương lai.

Trung tâm sẽ kết nối trực tiếp với các thị trường châu Âu thông qua tuyến cáp quang biển và tích hợp các bộ xử lý đồ họa (GPU) dành cho trung tâm dữ liệu của Nvidia nhằm tăng tốc độ xử lý khối lượng công việc của máy chủ. Khi đi vào hoạt động, cơ sở này có công suất 130 MW và dự kiến mở rộng lên 200 MW.

Israel hiện có 67 trung tâm dữ liệu. Chính phủ của Thủ tướng Netanyahu đang từng bước tháo gỡ các nút thắt về quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những dự án mới.

Tháng 2 vừa qua, chính phủ Israel khởi động sáng kiến xếp các trung tâm dữ liệu AI vào nhóm hạ tầng quốc gia nhằm giảm bớt phụ thuộc các quy định ở cấp địa phương. Tuy nhiên, quá trình mở rộng nhanh chóng đã vấp phải một trở ngại lớn vào tháng trước, khi Cơ quan Điện lực Israel giới hạn tổng công suất của tất cả các trung tâm dữ liệu mới tại nước này ở mức 200 MW do nhu cầu đấu nối vào lưới điện tăng cao.

Các nhà phân tích cho biết, chi phí điện năng là khoản chi phí vận hành lớn nhất của các trung tâm dữ liệu hiện đại, đồng thời là yếu tố then chốt quyết định tốc độ xây dựng các cơ sở mới cũng như biên lợi nhuận mà chúng có thể đạt được.

Israel có diện tích nhỏ, lưới điện bị hạn chế về công suất và phụ thuộc vào nguồn cung thiết bị nhập khẩu. Trong khi đó, để trở thành một siêu cường AI, quốc gia này cần năng lực tính toán ở quy mô gigawatt, nguồn điện ổn định và khả năng tiếp cận liên tục với các dòng chip tiên tiến.

Nói cách khác, tham vọng AI lớn hơn đòi hỏi nguồn cung năng lượng rất lớn.

Để bảo đảm điện năng cho các máy chủ, Bộ trưởng Năng lượng và Cơ sở hạ tầng Israel Eli Cohen nhấn mạnh nước này cần phát triển năng lượng hạt nhân, đồng thời khai thác khí tự nhiên từ các mỏ ngoài khơi phía Đông Địa Trung Hải gồm Tamar, Leviathan và Karish, nằm gần vùng biển có tranh chấp với Liban, cùng mỏ thứ tư là Katlan dự kiến đi vào khai thác trong năm 2027.

Theo truyền thông Israel, Trung tâm dữ liệu Ofek sẽ được cấp điện trực tiếp từ một nhà máy nhiệt điện khí công suất 850 MW được xây dựng liền kề cảng Ashdod.

Động lực địa chính trị

Ông Mark Esposito, học giả về chính sách công tại Trung tâm Berkman Klein về Internet và Xã hội thuộc Đại học Harvard (Mỹ), cho rằng động lực xây dựng các trung tâm dữ liệu của Israel mang tính địa chính trị và chiến lược nhiều hơn là mục tiêu thương mại thuần túy. Ông Esposito nhận định: “Đối với một quốc gia có tham vọng chiến lược về AI, sở hữu hệ thống trung tâm dữ liệu trong nước không phải nhằm thu về lợi nhuận ngay lập tức mà quan trọng hơn là nắm giữ một mắt xích then chốt trong giai đoạn phát triển công nghiệp tiếp theo”.

Các trung tâm dữ liệu trong nước không tự động biến một quốc gia thành siêu cường AI, nhưng rất khó để đạt được vị thế đó nếu thiếu hạ tầng này. Ông Esposito nhấn mạnh: “Chúng là điểm tựa lãnh thổ của sức mạnh AI”.

Theo chuyên gia này, về lâu dài, các cơ sở như vậy sẽ thu hút các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, phòng thí nghiệm AI, doanh nghiệp đóng gói bán dẫn, các chuyên gia về công nghệ làm mát và hạ tầng năng lượng. Qua đó, hình thành một hệ sinh thái trong đó nhân lực, vốn và dữ liệu hỗ trợ, thúc đẩy lẫn nhau.

Khi phê duyệt kế hoạch đẩy nhanh xây dựng các trung tâm dữ liệu AI hồi tháng 2 với lý do an ninh quốc gia, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố đây sẽ là “yếu tố quyết định đối với việc tiếp tục củng cố sức mạnh của chúng ta”. Ông nhấn mạnh: “Tuy nhiên, vấn đề không chỉ là thể hiện hay xây dựng sức mạnh mà còn là giành được những lợi thế vượt trội về sức mạnh trên quy mô toàn cầu. Chúng ta phải làm điều này vì Israel là một quốc gia nhỏ bé và đang phải đối mặt với các mối đe dọa”.

Ông Erez Askal, Giám đốc Cơ quan Quản lý AI Quốc gia Israel, cũng đưa ra nhận định tương tự. Ông cho rằng trong những năm tới, sẽ ngày càng rõ ràng quốc gia nào có thể khẳng định vị thế ở tuyến đầu toàn cầu trong kỷ nguyên AI và quốc gia nào sẽ buộc phải phụ thuộc vào các công nghệ, hạ tầng và năng lực do những nước khác phát triển.

Theo các chuyên gia, AI không còn đơn thuần là phần mềm mà đã trở thành hạ tầng quốc gia thiết yếu, có khả năng quyết định sức mạnh địa chính trị và kinh tế.

Việc nội địa hóa hạ tầng AI cho phép các chính phủ bảo vệ một phần chuỗi giá trị AI trước nguy cơ gián đoạn từ bên ngoài và những nút thắt trong chuỗi cung ứng. Trong khi đó, nguyên liệu thô và chip, các mô hình nền tảng, ứng dụng AI và hạ tầng điện toán đám mây cũng giữ những vai trò quan trọng, có mối liên hệ chặt chẽ trong hệ sinh thái AI.

Gợi mở cho Việt Nam

Kinh nghiệm của Israel cho thấy phát triển AI không chỉ là câu chuyện đầu tư vào công nghệ hay thu hút các tập đoàn lớn mà còn đòi hỏi một nền tảng hạ tầng đồng bộ, từ trung tâm dữ liệu, năng lực tính toán, chip bán dẫn đến nguồn cung năng lượng ổn định và hệ thống quản trị phù hợp.

Đối với Việt Nam, thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu tiếp cận phát triển AI một cách tổng thể, trong đó cần coi hạ tầng dữ liệu và năng lực tính toán là những điều kiện nền tảng.

Bên cạnh việc huy động nguồn lực xã hội và thu hút đầu tư quốc tế, Việt Nam cần chú trọng phát triển hạ tầng dữ liệu trong nước, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, bảo đảm an toàn, an ninh mạng và chủ quyền dữ liệu. Đồng thời, bài toán quy hoạch trung tâm dữ liệu cần gắn chặt với khả năng cung ứng điện, hiệu quả sử dụng năng lượng và nhu cầu thực tế của nền kinh tế.

Đây là những yếu tố quan trọng để Việt Nam không chỉ tham gia mà còn từng bước nâng cao vị thế trong hệ sinh thái AI toàn cầu.