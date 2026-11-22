Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 17/11/2026 tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào một hệ thống radar do quân đội Mỹ vận hành tại Bahrain. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Kênh 13 của Israel đưa tin quân đội nước này xác nhận sự tồn tại của các kế hoạch chung với CENTCOM, đồng thời cảnh báo rằng thời điểm có thể xảy ra chiến tranh đang "đến gần".

Tuy nhiên, theo kênh truyền hình này, một sĩ quan cấp cao Israel giấu tên cho biết không có quyết định tấn công Iran nào được thảo luận trong chuyến thăm Tel Aviv của Tư lệnh CENTCOM Brad Cooper.

Bản tin cho biết các đánh giá an ninh của Israel nhận định nguy cơ tái diễn chiến tranh với Iran hiện không cấp bách hơn so với những ngày gần đây.

Kênh này cho biết thêm, mức độ báo động của quân đội Israel vẫn ở mức cao nhưng chưa đạt mức tối đa.

Theo Kênh 13, các đánh giá của quân đội Israel cho rằng "đã đến lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra quyết định về việc tiến hành hành động quân sự tại Iran".

Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 22/11, thông tin trên được đưa ra sau nhiều tháng căng thẳng kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran ngày 28/2.

Tehran đã đáp trả bằng cách tấn công Israel và những cơ sở mà nước này mô tả là các cơ sở quân sự của Mỹ tại các quốc gia Arab.

Washington và Tehran ký Bản ghi nhớ Islamabad vào ngày 17/6 và bắt đầu đàm phán, nhưng các cuộc thương lượng đạt được rất ít tiến triển do bất đồng liên quan đến hoạt động hàng hải và an ninh tại eo biển Hormuz.

Các cuộc đối đầu tiếp tục bùng phát trong tháng 7, bất chấp những nỗ lực ngoại giao đang được tiến hành nhằm chấm dứt xung đột.

Khói bốc lên sau vụ tấn công tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc họp ba bên tập trung vào khả năng sẵn sàng chiến đấu

Vào ngày 18/11, ông Cooper đã gặp Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir và Giám đốc Cơ quan Tình báo Mossad Roman Gofman tại Tel Aviv, trong bối cảnh các bên chuẩn bị cho khả năng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Trong một tuyên bố, quân đội Israel cho biết ông Zamir và ông Cooper đã tiến hành "đánh giá chung, toàn diện về tình hình, đồng thời thảo luận những diễn biến trong khu vực và các thách thức an ninh chung".

Tuyên bố cho biết thêm, hai vị chỉ huy cũng thảo luận về "tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác chiến lược và tác chiến giữa quân đội hai nước, củng cố phối hợp và nâng cao khả năng sẵn sàng chung để ứng phó với nhiều kịch bản khác nhau".

Quân đội Israel không nêu rõ những kịch bản nào đã được thảo luận hoặc liệu các cuộc trao đổi có trực tiếp đề cập đến Iran hay không.

Tuy nhiên, báo Yedioth Ahronoth của Israel hôm 18/11 đưa tin cuộc gặp giữa ông Cooper và ông Zamir tập trung vào khả năng sẵn sàng quân sự trước nguy cơ tái diễn chiến tranh với Iran.

Cuộc gặp diễn ra sau những thông tin về việc Israel tăng cường chuẩn bị quân sự.

Ngày 11/11, đài truyền hình công cộng KAN của Israel đưa tin nội các an ninh nước này đã chỉ thị quân đội nâng cao mức độ sẵn sàng trước khả năng tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Các cuộc thảo luận tình báo tại Washington

Cuộc họp ba bên diễn ra vài ngày sau khi ông Gofman tới Mỹ để thảo luận với các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Trump về vấn đề Iran.

Truyền thông Israel đưa tin ông Gofman đã gặp Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe để thảo luận về các đánh giá tình báo của Israel và khả năng nối lại các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Trong khi đó, các lãnh đạo thuộc "khối thay đổi" của Israel, do ông Gadi Eisenkot đứng đầu, cáo buộc Thủ tướng tạm quyền Benjamin Netanyahu đang thúc đẩy một cuộc chiến tranh khác với Iran.

Ông Eisenkot, người được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ tiếp theo của Israel, cùng các đồng minh cho rằng ông Netanyahu đang tìm cách áp đặt tình trạng khẩn cấp.

Họ cáo buộc động thái như vậy có thể buộc các bên thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc có sự tham gia của ông Netanyahu, qua đó cho phép ông tiếp tục nắm quyền.