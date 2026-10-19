Israel công bố học thuyết an ninh mới, ưu tiên tấn công phủ đầu

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công bố học thuyết an ninh quốc gia mới. (Nguồn: GPO)

Báo Times of Israel đưa tin, được xây dựng với sự hỗ trợ của Hội đồng An ninh quốc gia Israel (NSC), học thuyết xác định những nguyên tắc định hướng chính sách an ninh và phát triển năng lực quốc phòng của Israel trong bối cảnh tình hình khu vực có nhiều biến động.

Theo đó, nước này không chỉ tập trung ứng phó với các cuộc tấn công đã xảy ra mà còn tìm cách ngăn chặn đối phương phát triển năng lực có thể đe dọa Israel trong tương lai.

Văn kiện nhấn mạnh yêu cầu duy trì ưu thế quân sự, củng cố năng lực răn đe, tăng cường tình báo và cảnh báo sớm, đồng thời bảo vệ lãnh thổ và người dân trước các cuộc tấn công bất ngờ.

Những thách thức an ninh chủ yếu được xác định gồm nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân, hoạt động của các lực lượng vũ trang trong khu vực, sự phát triển của tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV), cùng các mối đe dọa trên không gian mạng.

Học thuyết cũng coi trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử và công nghệ không gian là những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với năng lực quốc phòng trong tương lai.

Về công nghiệp quốc phòng, Israel đặt mục tiêu giảm phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí từ nước ngoài, tăng cường nghiên cứu, phát triển và sản xuất trong nước, đồng thời bảo đảm nguồn cung đạn dược và phương tiện tác chiến. Văn kiện đề cập việc tăng đầu tư quốc phòng, mở rộng hợp tác với các đối tác và củng cố vị thế của Israel tại Trung Đông.

Bên cạnh sức mạnh quân sự, học thuyết nhấn mạnh vai trò của an ninh nội địa, bảo vệ hậu phương, tăng cường gắn kết xã hội và ứng phó với các thách thức trên mặt trận thông tin, nhận thức. Theo cách tiếp cận này, an ninh quốc gia được xây dựng trên sự kết hợp giữa năng lực quân sự, công nghệ, ngoại giao và sự ủng hộ của xã hội.

Tuy nhiên, văn kiện mới chủ yếu xác định các nguyên tắc và mục tiêu chiến lược, chưa nêu đầy đủ lộ trình triển khai cụ thể.