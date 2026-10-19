Israel công bố học thuyết an ninh mới, cho phép tấn công phủ đầu

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công bố văn kiện về học thuyết an ninh quốc gia của nước này. Ảnh: TTXVN phát

Văn kiện được xây dựng với sự hỗ trợ của Hội đồng An ninh Quốc gia Israel, nhằm định hướng chính sách an ninh và phát triển năng lực quốc phòng trong bối cảnh khu vực biến động.

Ông Netanyahu cho rằng cuộc tấn công ngày 7-10-2023 cùng xung đột trên nhiều mặt trận đã đặt ra yêu cầu điều chỉnh các nguyên tắc an ninh truyền thống.

Học thuyết mới đề cao khả năng răn đe, ưu thế quân sự, tình báo và cảnh báo sớm. Văn kiện cũng đề cập khả năng tiến hành các hoạt động quân sự phủ đầu khi cần thiết, nhằm ngăn đối phương phát triển năng lực có thể đe dọa Israel trong tương lai.

Các thách thức được xác định gồm nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân, tên lửa, thiết bị bay không người lái, hoạt động của các lực lượng vũ trang trong khu vực và những nguy cơ trên không gian mạng. Israel đồng thời coi trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử và công nghệ không gian là những lĩnh vực chiến lược.

Về quốc phòng, Israel đặt mục tiêu giảm phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí nước ngoài, tăng đầu tư nghiên cứu và sản xuất trong nước, bảo đảm nguồn đạn dược và phương tiện tác chiến.

Văn kiện cũng nhấn mạnh an ninh nội địa, bảo vệ hậu phương và tăng cường hợp tác quốc tế.