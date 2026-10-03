Israel công bố chủ nhân Giải thưởng Wolf 2026 trong khoa học và toán học

Tổng thống Israel Isaac Herzog. Ảnh: GPO

Quỹ Wolf của Israel vừa công bố danh sách các nhà khoa học đoạt Giải thưởng Wolf năm 2026, một trong những giải thưởng khoa học quốc tế danh giá. Tổng cộng 8 nhà khoa học được vinh danh vì những đóng góp nổi bật trong các lĩnh vực y học, vật lý, hóa học và toán học.

Danh sách các chủ nhân Giải thưởng Wolf 2026 được Tổng thống Israel Isaac Herzog và quyền Chủ tịch Hội đồng Quỹ Wolf, Giáo sư Osnat Luxenburg, công bố tại Dinh Tổng thống ở Jerusalem.

Trong lĩnh vực Y học, giải thưởng được trao cho Giáo sư Charles S. Zuker thuộc Đại học Columbia (Mỹ) vì những nghiên cứu về các tế bào giúp con người cảm nhận và phân biệt các vị khác nhau.

Các thí nghiệm của Giáo sư Zuker đã làm rõ cơ chế cảm nhận vị giác, cho thấy quá trình này được quyết định thông qua các đường dẫn truyền thần kinh kết nối với các thụ thể vị giác trên lưỡi. Những nghiên cứu này góp phần làm sâu sắc hiểu biết về cách hệ thần kinh tiếp nhận và xử lý thông tin từ các kích thích vị giác.

Trong lĩnh vực Vật lý, giải thưởng được trao đồng thời cho hai nhà khoa học là Giáo sư Immanuel Bloch, người Đức, và Giáo sư Jun Ye, nhà vật lý gốc Trung Quốc hiện làm việc tại Mỹ, vì những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực vật lý lượng tử.

Giáo sư Jun Ye đi đầu trong việc phát triển những đồng hồ nguyên tử có độ ổn định và độ chính xác cao nhất thế giới. Công trình của ông cho phép các nhà khoa học đo thời gian với độ chính xác chưa từng có, mở ra nhiều ứng dụng trong nghiên cứu vật lý cơ bản cũng như các công nghệ đòi hỏi khả năng đo thời gian cực kỳ chính xác.

Trong khi đó, Giáo sư Immanuel Bloch có đóng góp quan trọng trong việc đưa mô phỏng lượng tử trở thành một lĩnh vực lớn của vật lý hiện đại. Ông đã phát triển phương pháp sử dụng các nguyên tử siêu lạnh như một nền tảng để mô phỏng và nghiên cứu những hệ lượng tử phức tạp, qua đó giúp các nhà khoa học tìm hiểu sâu hơn về các hiện tượng lượng tử.

Trong lĩnh vực Toán học, giải thưởng được trao đồng thời cho hai nhà toán học Israel là Giáo sư David Kazhdan thuộc Đại học Hebrew Jerusalem và Giáo sư Joseph Bernstein thuộc Đại học Tel Aviv. Hai nhà khoa học được vinh danh vì những công trình nền tảng trong lý thuyết biểu diễn, dạng tự đẳng cấu và hình học đại số, cũng như vai trò của các công trình này trong việc hình thành và phát triển lý thuyết biểu diễn hình học.

Giải thưởng Wolf được thành lập tại Israel và được trao hằng năm nhằm ghi nhận những thành tựu nổi bật của các nhà khoa học và nghệ sĩ trên thế giới. Giải thưởng được xem là một trong những giải thưởng quốc tế quan trọng trong các lĩnh vực được xét trao, đồng thời góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học và hợp tác học thuật trên phạm vi toàn cầu. Mỗi Giải thưởng Wolf trị giá 100.000 USD, kèm bằng chứng nhận và Huân chương Danh dự.