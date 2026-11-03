Israel chuẩn bị kịch bản đóng cửa sân bay nếu chiến sự tái diễn

Hành khách tại sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv, Israel. Ảnh: THX/TTXVN

Tuy nhiên, kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng hàng không tại Dubai cho thấy việc sân bay mở cửa trở lại không đồng nghĩa các hãng hàng không nước ngoài sẽ nhanh chóng khôi phục đường bay.

Các quan chức cấp cao trong ngành hàng không Israel cho biết kế hoạch hiện nay tập trung vào việc giảm thiểu thời gian gián đoạn hoạt động của sân bay chính, đồng thời duy trì kết nối hàng không quốc tế trong trường hợp xảy ra xung đột mới với Iran.

Theo phương án được đề xuất, sân bay Ben Gurion có thể đóng cửa không quá 12 giờ khi giao tranh bùng phát, sau đó từng bước nối lại hoạt động tùy thuộc vào đánh giá tình hình an ninh.

Trong giai đoạn đầu, sân bay sẽ hoạt động với những hạn chế nghiêm ngặt, chỉ cho phép tối đa 2 chuyến bay mỗi giờ và giới hạn số lượng hành khách trên từng chuyến. Việc khôi phục hoạt động hoàn toàn phụ thuộc vào diễn biến an ninh, chỉ thị của các cơ quan quốc phòng Israel và khả năng bảo đảm an toàn khai thác.

Các quan chức ngành hàng không cho rằng phương án này nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đối với hành khách và duy trì các tuyến kết nối hàng không với Israel ngay cả trong thời chiến.

Tuy nhiên, việc sân bay mở cửa trở lại không có nghĩa hoạt động hàng không sẽ lập tức bình thường hóa. Những hạn chế về tần suất chuyến bay và số lượng hành khách có thể dẫn tới tình trạng hủy chuyến, chậm chuyến và phải ưu tiên một số chuyến bay nhất định, đặc biệt khi nhu cầu đi lại vượt quá năng lực khai thác được phép.

Trong khi Israel chuẩn bị ứng phó nguy cơ leo thang, cuộc khủng hoảng hàng không kéo dài tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang cho thấy những hệ lụy nghiêm trọng của xung đột khu vực đối với ngành hàng không, ngay cả sau khi sân bay hoạt động trở lại.

Ít nhất 16 hãng hàng không có trụ sở ngoài khu vực Vùng Vịnh vẫn chưa khai thác các chuyến bay tới Dubai. Một số hãng đã thông báo sẽ không khôi phục đường bay trước mùa Xuân năm 2027.

Tình trạng đình chỉ các chuyến bay gây ảnh hưởng đáng kể đến khả năng kết nối quốc tế của Dubai, một trong những trung tâm hàng không lớn nhất thế giới. Trong khi đó, sân bay Dubai vẫn hoạt động và các hãng hàng không nội địa như Emirates và flydubai tiếp tục duy trì mạng lưới chuyến bay rộng khắp.

Đối với ngành hàng không Israel, nguy cơ các hãng hàng không nước ngoài tiếp tục đình chỉ chuyến bay là một trong những mối lo ngại lớn nhất nếu chiến sự với Iran tái bùng phát.

Ngay cả khi sân bay Ben Gurion chỉ đóng cửa trong 12 giờ theo phương án dự kiến, không có gì bảo đảm các hãng hàng không quốc tế sẽ lập tức quay trở lại sau khi sân bay mở cửa.

Các hãng có thể quyết định đình chỉ khai thác trong thời gian dài hơn đáng kể, ngay cả khi không phận Israel đã được mở lại. Trong trường hợp này, mức độ gián đoạn đối với hành khách không chỉ phụ thuộc vào quyết định của chính quyền Israel mà còn chịu ảnh hưởng từ ban lãnh đạo và bộ phận an ninh của từng hãng hàng không.

Nếu các hãng nước ngoài một lần nữa ngừng khai thác tại sân bay Ben Gurion, hành khách Israel có thể phải đối mặt với tình trạng giảm số ghế, cạnh tranh trên thị trường hàng không suy yếu, giá vé tăng và ít lựa chọn hơn để đi tới các điểm đến quốc tế.

Vì vậy, thách thức đối với Israel không chỉ là bảo đảm sân bay Ben Gurion có thể nhanh chóng mở cửa trở lại sau một đợt tấn công, mà còn là duy trì niềm tin của các hãng hàng không quốc tế vào khả năng khai thác an toàn và ổn định tại nước này.