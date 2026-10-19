Israel chuẩn bị bầu cử khi quan hệ với châu Âu rạn nứt

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyah. Ảnh: THX/TTXVN

Theo các nhà phân tích, khả năng hàn gắn quan hệ phụ thuộc vào những thay đổi thực chất trong chính sách của chính phủ Israel tiếp theo.

Cuộc chiến tại Gaza, khiến ít nhất 74.000 người Palestine thiệt mạng, đã làm gia tăng sức ép đối với Israel. Một số nước châu Âu có động thái phản đối, trong đó Anh cấm hàng hóa từ các khu định cư bị coi là bất hợp pháp, còn Ireland và Tây Ban Nha tiếp tục chỉ trích các hành động của Israel.

Khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy tỷ lệ người có cái nhìn tiêu cực về Israel từ năm 2025 đến năm 2026 tăng từ 61% lên 69% tại Anh, từ 66% lên 75% tại Italy và từ 64% lên 73% tại Đức.

Giới phân tích nhận định nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu tiếp tục cầm quyền với sự hậu thuẫn của các đảng cực hữu, quan hệ với châu Âu có thể tiếp tục xấu đi. Tuy nhiên, ngay cả khi phe đối lập lên nắm quyền, thay đổi lãnh đạo cũng chưa chắc dẫn đến điều chỉnh chính sách về Palestine và các khu định cư.

Các chính phủ châu Âu muốn Israel có những bước đi cụ thể hướng tới thành lập Nhà nước Palestine và chấm dứt chiếm đóng.

Trong khi đó, tranh luận bầu cử tại Israel chủ yếu tập trung vào an ninh, việc đối phó Hamas, Hezbollah và Iran, cùng chi phí sinh hoạt và trách nhiệm đối với vụ tấn công ngày 7-10-2023.