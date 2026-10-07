Israel chưa cho phép Flydubai nối lại các chuyến bay tới Tel Aviv

Máy bay cứu hộ đưa hành khách Israel trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai về tới sân bay Ben Gurion, gần Tel Aviv, ngày 1/10/2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Hãng hàng không Flydubai của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã đề nghị Israel cho phép nối lại các chuyến bay đến nước này, trong bối cảnh cuộc điều tra vụ việc xảy ra trên một chuyến bay từ Dubai đến Tel Aviv ngày 30/9 đang được hoàn tất. Tuy nhiên, Bộ trưởng Giao thông Israel Miri Regev hiện chưa chấp thuận đề nghị này.

Flydubai cho biết cuộc điều tra nội bộ về vụ việc đang đi đến giai đoạn cuối và hãng đã cho nghỉ việc một số nhân viên liên quan. Hãng đồng thời đề nghị được khôi phục các chuyến bay tới Israel.

Một số quan chức Bộ Giao thông Israel cũng được mời tới Dubai vào tuần tới để kiểm tra các biện pháp an ninh và quy trình mà flydubai áp dụng. Tuy nhiên, đến nay, Bộ trưởng Giao thông Miri Regev vẫn chưa đồng ý cho hãng nối lại hoạt động bay tới Israel.

Động thái trên diễn ra một tuần sau sự cố nghiêm trọng trên chuyến bay Flydubai từ Dubai tới Tel Aviv ngày 30/9. Theo các thông tin được công bố, cơ phó người Oman Hamam al-Hammami đã tấn công cơ trưởng Smit Machchhar trong chuyến bay chở khoảng 180 người, phần lớn là hành khách Israel. Cơ trưởng cùng một số hành khách Israel đã khống chế cơ phó và ngăn chặn vụ việc.

Vụ việc đã làm dấy lên tranh luận tại Israel về quy trình kiểm tra, đánh giá an ninh đối với thành viên phi hành đoàn nước ngoài, đặc biệt là những người đến từ các quốc gia được Israel coi là có nguy cơ an ninh.

Theo Kênh 13, sau sự cố, các cơ quan chức năng Israel đang xây dựng một số yêu cầu an ninh mới đối với phi công và thành viên phi hành đoàn không phải công dân Israel. Theo dự thảo, những người này có thể phải khai báo thông tin ít nhất 48 giờ trước chuyến bay để các cơ quan chức năng Israel tiến hành kiểm tra. Công dân của các quốc gia nằm trong danh sách “đỏ” dự kiến còn phải trải qua các bước thẩm tra bổ sung của Cơ quan tình báo Mossad và Cơ quan an ninh Shin Bet.

Việc Flydubai đề nghị nối lại các chuyến bay trong khi Israel vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng cho thấy hoạt động hàng không giữa hai bên vẫn đang được xem xét sau sự cố ngày 30/9. Hiện chưa rõ thời điểm Israel có thể cho phép Flydubai khôi phục các chuyến bay tới sân bay Ben Gurion.