Israel chỉ trích chủ nhân mới của Giải Nobel Hoà bình 2026

Luật gia người Nam Phi Navanethem Navi Pillay, người vừa được công bố là chủ nhân mới của giảii Nobel Hòa bình năm 2026. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 9/10, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên tiếng chỉ trích dữ dội bà Pillay, đồng thời gọi bà là “kẻ mang tư tưởng định kiến” chống người Do Thái sau những tuyên bố cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng ở Dải Gaza.

Trong thông báo đăng tải trên mạng xã hội X, Văn phòng Thủ tướng Israel nêu rõ: “Ủy ban Giải Nobel đã trao danh hiệu cao quý nhất của họ cho một người mang tư tưởng định kiến hẹp hòi, người đã gây dựng sự nghiệp bằng việc thêu dệt và lan truyền những lời phỉ báng độc ác nhằm vào nhà nước Do Thái”.

Trước đó, bà Navi Pillay từng giữ cương vị người đứng đầu Ủy ban Điều tra độc lập quốc tế của Liên hợp quốc về Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng - cơ quan hoạt động độc lập và không đại diện cho toàn thể Liên hợp quốc.

Vào năm 2025, Ủy ban này đã đưa ra kết luận rằng Israel đang thực hiện hành vi “diệt chủng” tại Dải Gaza - cáo buộc mà phía chính quyền Thủ tướng Netanyahu luôn kiên quyết bác bỏ.

Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy Jorgen Watne Frydnes ngày 9/10 thông báo, bà Pillay, 85 tuổi, được vinh danh vì những nỗ lực thúc đẩy hòa bình và luật pháp quốc tế. Ông Frydnes đánh giá, những đóng góp của bà Pillay “là nguồn hy vọng và cảm hứng cho tất cả những người mong muốn xây dựng một thế giới hòa bình hơn”.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nobel cũng đề cao “những hoạt động ban đầu của bà Pillay trong việc bảo vệ ông Nelson Mandela và những người đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid cho tới quá trình bà làm thẩm phán trong một số vụ án quốc tế quan trọng”.

Giải Nobel Hòa bình trị giá 12 triệu Kronor Thụy Điển (hơn 1,2 triệu USD) dự kiến được trao tại Oslo vào ngày 10/12. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 125 năm giải thưởng ra đời.

(theo AFP)