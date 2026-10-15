Israel chặn xây căn cứ tại Gaza, cản kế hoạch hòa bình của ông Trump

Israel chưa cho phép khởi công căn cứ

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại lễ ký chính thức thành lập Hội đồng Hòa bình Dải Gaza ở Davos, Thuỵ Sĩ ngày 22/1/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Theo tiết lộ độc quyền của tờ The Guardian, Israel vẫn ngăn cản dự án xây dựng một tiền đồn quân sự phục vụ Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng đầu, bất chấp hợp đồng xây dựng đã được trao từ đầu tháng 8.

Hội đồng Hòa bình, tổ chức quốc tế được Liên hợp quốc cho phép thành lập năm 2025 và do ông Trump làm chủ tịch, đã trao hợp đồng xây dựng đầu tiên tại Gaza cho Arkel International, nhà thầu có trụ sở ở bang Louisiana, Mỹ. Công trình được thiết kế làm căn cứ cho 150 binh sĩ quốc tế, lực lượng tiên phong trong kế hoạch triển khai lực lượng ổn định tình hình tại Gaza.

Tuy nhiên, hai tháng sau khi hợp đồng được công bố, dự án vẫn chưa thể khởi động. Một người nắm trực tiếp thông tin cho biết Israel chưa cho phép nhà thầu đưa nhân lực, xe tải và vật tư qua biên giới để bắt đầu thi công.

“Israel sẽ không mở cửa khẩu”, nguồn tin nói.

Người phát ngôn Hội đồng Hòa bình không bình luận về thông tin này. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và chính phủ Israel cũng từ chối đưa ra phản hồi.

Việc Israel ngăn cản dự án diễn ra trong bối cảnh Gaza vẫn đối mặt nhiều trở ngại về an ninh và tái thiết, dù lệnh ngừng bắn đạt được vào tháng 10/2025 đã tạo cơ sở cho các kế hoạch quốc tế nhằm ổn định tình hình tại đây.

Căn cứ nhỏ nhưng then chốt

Theo nguồn tin, công trình do Arkel International dự kiến xây dựng có quy mô tương đối đơn giản, với diện tích khoảng 100 x 100 m, được gia cố để phục vụ mục đích quân sự. Địa điểm được lựa chọn từng thuộc dự án của Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF), tổ chức gây tranh cãi và hiện đã ngừng hoạt động.

GHF, được Mỹ hậu thuẫn, triển khai hoạt động phân phối viện trợ tại Gaza từ tháng 5 đến tháng 10/2025, với sự bảo vệ của các nhà thầu an ninh tư nhân.

Căn cứ mới dự kiến tiếp nhận các đợt luân phiên ngắn hạn của 150 binh sĩ được trang bị vũ khí đầy đủ. Lực lượng này là một bộ phận của đội ngũ khoảng 500 binh sĩ đã được điều động từ Ma rốc và Kosovo.

Dù quy mô không lớn, căn cứ được xem là mắt xích quan trọng trong kế hoạch của Hội đồng Hòa bình. Nếu công trình không thể hoàn thành, các hoạt động tiếp theo của chương trình cũng khó triển khai, bởi lực lượng quốc tế chưa có địa điểm cần thiết để tổ chức hoạt động và bảo đảm an ninh.

“Không có lực lượng ổn định quốc tế thì không thể tiến vào. Không thể tái thiết”, nguồn tin nói, đồng thời nhấn mạnh việc thiếu bảo đảm an ninh cũng khiến các hoạt động đưa thiết bị xây dựng, lắp đặt hạ tầng tiện ích và thiết lập những cơ sở thiết yếu phục vụ đời sống bị đình trệ.

Việc Israel không cho phép Arkel International triển khai hợp đồng trên thực tế đang khiến toàn bộ chương trình của Hội đồng Hòa bình gặp trở ngại ngay từ bước đầu.

Tương lai dự án

Hội đồng Hòa bình vẫn kỳ vọng chính phủ Israel sẽ cho phép dự án được triển khai sau cuộc bầu cử tại nước này, dự kiến diễn ra ngày 27/10.

Tuy nhiên, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy Israel sẽ thay đổi lập trường trước thời điểm đó. Việc đình trệ dự án cũng đặt ra câu hỏi về khả năng hiện thực hóa các kế hoạch quốc tế nhằm ổn định Gaza, trong bối cảnh nhu cầu bảo đảm an ninh và tái thiết tại dải đất này vẫn rất lớn.

Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố đã giải quyết được tám cuộc chiến, trong đó có xung đột tại Gaza. Tuần trước, Tổng thống Mỹ tiếp tục nhắc đến thành tích này trên mạng xã hội khi phản đối việc ông không được trao giải Nobel Hòa bình.

Hội đồng Hòa bình được thành lập sau thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza hồi tháng 10/2025 và giữ vai trò trung tâm trong nỗ lực của ông Trump nhằm khẳng định tiến triển trong việc chấm dứt xung đột.

Tổ chức này có cơ cấu lãnh đạo đặc biệt. Ông Trump được xác định giữ chức chủ tịch suốt đời, trong khi con rể ông là Jared Kushner và nhà phát triển bất động sản Steve Witkoff nằm trong ban điều hành. Ông Witkoff cũng được Tổng thống Mỹ giao vai trò trung gian trong nhiều tranh chấp quốc tế.

Việc một dự án được coi là nền tảng cho hoạt động của lực lượng quốc tế vẫn chưa thể khởi công cho thấy những khó khăn trong quá trình chuyển từ thỏa thuận ngừng bắn sang ổn định và tái thiết Gaza. Khi Israel chưa cho phép nhà thầu tiếp cận công trường, các bước triển khai tiếp theo của Hội đồng Hòa bình vẫn đứng trước nguy cơ bị trì hoãn.