Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Cơ quan Điện lực Israel dự kiến dành thêm 1.000 MW công suất đấu nối cho các dự án trung tâm dữ liệu, một phần nhằm đáp ứng nhu cầu tính toán ngày càng tăng của trí tuệ nhân tạo (AI).

Trước đó vào ngày 20/7, Cơ quan Điện lực Israel công bố quyết định tạm dừng xét hồ sơ đấu nối của các trung tâm dữ liệu có công suất từ 8 MVA trở lên, sau khi tổng công suất đề nghị đấu nối lên tới khoảng 27.000 MVA. Theo hồ sơ tham vấn tháng 10 của cơ quan này, trước đợt tạm dừng, các trung tâm dữ liệu đã đấu nối 380 MVA và được giữ chỗ trên lưới thêm 1.587 MVA, tổng cộng gần 2.000 MVA. Cơ quan Điện lực Israel ước tính nếu hạn mức đấu nối bổ sung được sử dụng hết, các trung tâm dữ liệu có thể chiếm khoảng 20% tổng lượng điện tiêu thụ của nước này.

Bộ Bảo vệ Môi trường Israel ước tính việc tăng sản lượng điện để phục vụ các trung tâm dữ liệu có thể gây thiệt hại kinh tế khoảng 2 tỷ shekel mỗi năm (666 triệu USD), chủ yếu do tác động của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe và số ngày làm việc bị mất. Việc vận hành máy phát điện dự phòng có thể gây thêm thiệt hại hơn 1 tỷ shekel (333 triệu USD) mỗi năm.

Bà Shuli Nazar, Phó Tổng giám đốc Bộ Bảo vệ Môi trường Israel, cho rằng nhu cầu điện tăng còn có thể đẩy nhanh tốc độ khai thác khí đốt trong nước. Theo kịch bản tiêu thụ mà bộ này đưa ra, trữ lượng khí đốt có thể cạn sau khoảng 17 năm, sớm hơn dự kiến khoảng 3 năm. Bà Nazar đề xuất yêu cầu các trung tâm dữ liệu sử dụng điện sạch ngay từ đầu và áp dụng biểu giá điện khuyến khích sử dụng nguồn điện ít phát thải. Theo bà Nazar, để bù lượng phát thải tăng thêm, Israel cần nâng mục tiêu tỷ trọng điện tái tạo lên khoảng 45% vào năm 2035, cao hơn khoảng 10 điểm phần trăm so với mức Cơ quan Điện lực đề xuất.