Israel cảnh báo người dân không tìm cách bơi cùng cá mập khi lặn biển

Cá mập và cá voi sát thủ tại bãi biển Hadera. Ảnh: Hiệp hội Bảo vệ Thiên nhiên Israel

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh từng xảy ra vụ cá mập tấn công khiến một người thiệt mạng tại khu vực này hồi tháng 4/2025.

Cá mập thường tập trung tại vùng biển gần nhà máy điện Hadera trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 5 hằng năm. Trước sự xuất hiện trở lại của chúng, INPA khuyến cáo người dân tuyệt đối không lặn biển hoặc bơi với ống thở tại khu vực này, đồng thời tránh tiếp cận cá mập ở bất kỳ bãi biển nào dọc bờ biển Israel.

INPA nhấn mạnh việc tiếp xúc với cá mập rất khó dự đoán và kiểm soát, có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan này nhắc lại vụ việc xảy ra tháng 4/2025, khi một người đàn ông xuống biển tại khu vực Hadera và bị cá mập tấn công dẫn đến tử vong. Nạn nhân được xác định là Barak Tzach.

Ngoài nguy cơ chạm trán cá mập, vùng nước gần nhà máy điện Hadera còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khác. Nước ấm từ hệ thống xả của nhà máy thu hút cá mập tập trung tại đây, nhưng đồng thời tạo ra các dòng chảy mạnh và xoáy nước có thể đe dọa tính mạng người xuống biển. Khu vực này cũng có nhiều dụng cụ đánh bắt cá, lưỡi câu và dây câu bị bỏ lại, gây nguy hiểm cho những người lặn biển. Vì vậy, hoạt động bơi lội tại đây bị nghiêm cấm.

Cơ quan chức năng lưu ý cá mập không chỉ xuất hiện ở vùng biển gần nhà máy điện Hadera mà còn được phát hiện tại một số bãi biển khác dọc bờ biển Israel. Do đó, người dân được khuyến cáo không chủ động tiếp cận hoặc tìm cách bơi cùng cá mập khi lặn biển hay sử dụng ống thở.

Theo INPA, đàn cá mập thường xuất hiện tại vùng biển Hadera gồm vài chục cá thể thuộc hai loài là cá mập xám (dusky shark) và cá mập cát (sandbar shark). Cả hai loài đều có thể nhận biết qua vây lưng nổi bật trên mặt nước.

Cá mập xám tại vùng biển Israel có thể dài khoảng 3 mét, nặng tới 150 kg, trong khi cá mập cát có chiều dài khoảng 2 mét và nặng khoảng 70 kg. Cá mập cát hiện nằm trong nhóm loài có nguy cơ tuyệt chủng tại Địa Trung Hải, trong khi dữ liệu hiện có chưa đủ để xác định chính xác tình trạng bảo tồn của quần thể cá mập xám trong khu vực.

Các nghiên cứu bước đầu cho thấy cá mập tìm đến vùng biển Hadera chủ yếu để nghỉ ngơi và sưởi ấm cơ thể, qua đó hỗ trợ các quá trình sinh lý như tiêu hóa và sinh sản. Vì vậy, giới chức Israel nhấn mạnh cần tôn trọng môi trường sống tự nhiên và tránh làm phiền các cá thể cá mập tại đây.

Ông Yigal Ben Ari, người đứng đầu Đơn vị Hàng hải thuộc INPA, cho biết số lượng cá mập tại Địa Trung Hải đã suy giảm mạnh do tình trạng đánh bắt quá mức và mắc lưới ngoài ý muốn. Trong một số trường hợp, cá mập bị mắc lưới được thả trở lại biển khi đã hấp hối hoặc chết.

Ông nhấn mạnh cá mập là loài động vật hoang dã được pháp luật Israel bảo vệ và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng hệ sinh thái biển. Với vị trí là loài săn mồi, cá mập góp phần kiểm soát số lượng những cá thể yếu hoặc di chuyển chậm, qua đó hỗ trợ sự phát triển của các loài khác và duy trì môi trường biển.

INPA cảnh báo mọi hành vi gây tổn hại, quấy nhiễu hoặc cho cá mập ăn đều bị pháp luật Israel nghiêm cấm; người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.