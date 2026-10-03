Israel cảnh báo đáp trả nếu có thế lực đứng sau sự cố máy bay FlyDubai

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AFP

“Thời gian trôi qua, bức tranh ngày càng rõ ràng hơn: Kẻ tấn công đã bị nhồi nhét tư tưởng Hồi giáo cực đoan. Hắn ta đến để làm rơi máy bay cùng tất cả hành khách trên khoang”, ông Netanyahu cáo buộc.

“Chúng tôi đang điều tra xem liệu hắn ta có bị phái đi hay không, và bất cứ ai phái hắn ta sẽ phải trả giá rất đắt”, Thủ tướng Netanyahu nói về kẻ tấn công là cơ phó trên chuyến bay gặp sự cố của FlyDubai.

Chiếc máy bay này chở 174 người đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở Saudi Arabia sau khi cơ phó dường như đã đâm cơ trưởng. Hoàn cảnh vụ việc và động cơ của kẻ tấn công đang được điều tra tại Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), nơi hai phi công được chuyển đến.

Ông Netanyahu không nêu tên bất kỳ quốc gia nào có thể đứng sau vụ việc.

Chiếc máy bay gặp sự cố của Flydubai hạ cánh xuống sân bay ở Saudi Arabia. Ảnh: Times of Israel

Hôm 1-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông “nghe nói” Iran có liên quan và nước này sẽ “bị trừng phạt rất nặng” nếu đúng như vậy. Ông không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh cho tuyên bố này.

Trong khi đó, Hãng hàng không FlyDubai hôm 2-10 thông báo, cuộc điều tra chính thức toàn diện về vụ việc đang được tiến hành. “Điều quan trọng là chúng ta phải cho phép quá trình này xác lập sự thật”, Giám đốc điều hành Ghaith Al Ghaith cho biết trong một tuyên bố.

Một quan chức cấp cao của UAE hôm 2-10 cho rằng vụ việc là một “hành động khủng bố”, đồng thời ca ngợi cơ trưởng đã giúp ngăn máy bay rơi sau khi bị cơ phó tấn công. Cố vấn Tổng thống UAE, Anwar Gargash cho biết trên mạng xã hội X rằng cơ trưởng Smit Machchhar, công dân Ấn Độ, là một “người hùng thực sự” và xứng đáng nhận được “mọi sự tán dương”.

Theo France24