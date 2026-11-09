Israel cảnh báo chưa kết thúc các hoạt động nhắm vào Iran. Ảnh: Alarabya

Theo đài RT, lời cảnh báo được đưa ra sau khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào hệ thống phòng không Iran và xuất hiện thông tin cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thúc giục Washington phát động một chiến dịch tấn công quy mô lớn khác.

Truyền thông Israel dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz phát biểu hôm 7/11: "Liên quan đến Iran, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn tất. Iran đang tìm cách khôi phục những nỗ lực sở hữu vũ khí hạt nhân".

Iran thường xuyên bác bỏ cáo buộc tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ các mục đích hòa bình.

Cuối tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã phá hủy năng lực làm giàu uranium của Iran, nhưng thừa nhận một số địa điểm đáng ngờ vẫn còn tồn tại.

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy Tehran đã khôi phục các cơ sở hạt nhân bị hư hại. Tuy nhiên, IAEA vẫn chưa thể xác minh lượng uranium làm giàu mà Iran đang lưu trữ.

Trong một diễn biến mới liên quan tới Iran, hãng Fars tối 7/11 đưa tin, nhiều tiếng nổ đã vang lên tại một số khu vực thuộc thành phố cảng Bandar Abbas ở miền nam Iran và đảo Qeshm gần đó.

Fars dẫn các nguồn tin địa phương cho biết những âm thanh đó có thể xuất phát từ các phát súng cảnh cáo nhắm vào những tàu thuyền bị nghi ngờ vi phạm quy định hàng hải tại eo biển Hormuz. Giới chức Iran vẫn chưa đưa ra tuyên bố nào về nguyên nhân của các vụ nổ.

Đảo Qeshm nằm gần Bandar Abbas, ngay tại cửa ngõ eo biển Hormuz, một tuyến đường vận tải biển trọng yếu đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ từ Vùng Vịnh.