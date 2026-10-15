Israel cân nhắc duy trì tình trạng khẩn cấp sau bầu cử Quốc hội

Israel đề xuất gia hạn tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc đến ngày 3/11. (Nguồn: The Times of Israel)

Theo đề xuất, Israel sẽ tiếp tục duy trì tình trạng đặc biệt về an ninh trong nước, qua đó bảo đảm Bộ Tư lệnh Mặt trận nội địa có đủ thẩm quyền xử lý các tình huống khẩn cấp.

Tuy nhiên, đến nay, Israel chưa áp dụng các biện pháp hạn chế nào đối với hoạt động dân sự.

Cùng ngày, Thư ký Nội các Israel Yossi Fuchs đã gửi đề xuất tới các Bộ trưởng, đề nghị phê duyệt khẩn cấp thông qua hình thức bỏ phiếu qua điện thoại.

Theo tài liệu giải trình, các cơ quan an ninh Israel đánh giá, nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công nhằm vào dân thường vẫn ở mức cao, trong bối cảnh tình hình liên quan Iran và Lebanon tiếp tục diễn biến khó lường.

Đề xuất gia hạn sẽ được xem xét lại trước ngày 3/11, căn cứ vào các đánh giá an ninh cập nhật.

Phương án này cần được Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng của Quốc hội Israel thông qua.

(theo The Times of Israel)