Israel bước vào cuộc thương lượng thành lập chính phủ mới

Đảng Likud dẫn đầu kiểm phiếu, cuộc đua quyền lực tại Israel vẫn căng thẳng. Ảnh: WallpaperAcces

Theo kết quả công bố ngày 28-10, khi khoảng 16,8% số phiếu được kiểm, đảng Likud dẫn đầu với 24,1%, trong khi đảng Yashar của ông Gadi Eisenkot, cựu Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel, đứng thứ hai với 16,1%.

Trước đó, các cuộc thăm dò sau bỏ phiếu cho thấy hai phe cạnh tranh sít sao. Hai đài truyền hình Israel dự báo mỗi bên giành 51 ghế, trong khi một đài khác dự báo phe của ông Netanyahu giành 52 ghế, so với 49 ghế của phe đối lập. Quốc hội Israel có 120 ghế và cần ít nhất 61 ghế để thành lập chính phủ. Như vậy, dù đảng Likud dẫn đầu về tỷ lệ phiếu, ông Netanyahu vẫn chưa chắc chắn về việc tiếp tục giữ chức Thủ tướng.

Đây là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên tại Israel kể từ cuộc tấn công do Hamas dẫn đầu ngày 7-10-2023. Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Israel, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 77,7%, cao nhất kể từ năm 1999.

Phát biểu trước những người ủng hộ tại Jerusalem, Thủ tướng Netanyahu kêu gọi thành lập một chính phủ cánh hữu mạnh mẽ, đồng thời bác bỏ khả năng hợp tác với các đảng đại diện cho cộng đồng người Arab tại Israel.

Trong khi đó, Chủ tịch đảng Yashar Gadi Eisenkot tuyên bố cử tri đã lựa chọn sự thay đổi và Israel đang bước vào giai đoạn mới.

Theo các cuộc thăm dò, các đảng đại diện cho cộng đồng người Arab có thể giành từ 17 đến 19 ghế, qua đó giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành liên minh cầm quyền. Tuy nhiên, khả năng hợp tác với các đảng này vẫn gặp nhiều trở ngại chính trị.

Công tác kiểm phiếu đang tiếp diễn và kết quả chính thức dự kiến được công bố trong những ngày tới. Nếu không phe nào giành đa số, các đảng sẽ phải tiến hành thương lượng để thành lập chính phủ mới.