ISOM APEC 2027: 'Đòn bẩy' nâng tầm du lịch và nông sản OCOP Gia Lai

Tiết mục biểu diễn ánh sáng trong đêm Khai mạc Năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 "Đại ngàn chạm biển xanh". (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Ngày 10/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, đầu tháng 12/2026, tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, thương mại và trải nghiệm, gắn với Hội nghị ISOM APEC 2027 tại Quy Nhơn. Trong đó, Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026 dự kiến diễn ra tối 6/12 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Hội nghị ISOM APEC 2027 dự kiến diễn ra từ ngày 7-9/12 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Đáng chú ý, tỉnh không tổ chức các sự kiện này theo hướng riêng lẻ mà đặt trong một chuỗi hoạt động có tính kết nối, qua đó, tận dụng sự hiện diện của các đoàn đại biểu quốc tế, lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, địa phương, doanh nghiệp và cơ quan truyền thông để quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển của Gia Lai.

Một trong những nội dung đáng chú ý trong kế hoạch của tỉnh là xây dựng các hoạt động giới thiệu văn hóa, du lịch, sản phẩm OCOP, nông sản, càphê, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng của địa phương phục vụ đại biểu tham dự Hội nghị ISOM. Đây là cách tiếp cận nhằm đưa những giá trị đặc sắc của Gia Lai đến gần hơn với bạn bè quốc tế thông qua trải nghiệm thực tế.

Tỉnh sẽ tổ chức các chương trình Famtrip, Presstrip và kết nối điểm đến dành cho doanh nghiệp lữ hành, cơ quan báo chí, người sáng tạo nội dung số và đại biểu tham dự chuỗi sự kiện. Các tuyến khảo sát, trải nghiệm tập trung giới thiệu những điểm đến phù hợp tại phường Quy Nhơn và các địa phương liên quan; đồng thời nghiên cứu xây dựng chương trình tham quan ngắn dành cho đại biểu Hội nghị ISOM.

Tỉnh dự kiến đón tàu biển quốc tế cập Cảng Quy Nhơn ngày 4/12 và tàu hỏa charter đến Ga Diêu Trì ngày 9/12. Đây là những hoạt động góp phần mở rộng khả năng tiếp cận thị trường khách quốc tế, kết nối các phương thức vận tải với hệ thống điểm đến và dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Việc giới thiệu các sản phẩm càphê, nông sản, sản phẩm OCOP và ẩm thực địa phương tại các hoạt động phục vụ hội nghị cũng mở ra cơ hội quảng bá sản phẩm, kết nối doanh nghiệp và tìm kiếm đối tác. Qua đó, hình ảnh Gia Lai không chỉ được nhận diện bằng cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa mà còn bằng tiềm năng sản xuất, chế biến và các sản phẩm có khả năng tham gia sâu hơn vào thị trường quốc tế.

Nhằm quảng bá hình ảnh Gia Lai đến quốc tế, tỉnh xác định, công tác truyền thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được triển khai xuyên suốt trước, trong và sau sự kiện. Bên cạnh báo chí Trung ương, địa phương và các kênh truyền hình, tỉnh tăng cường truyền thông trên nền tảng số, mạng xã hội, video ngắn, livestream và sự tham gia của những người sáng tạo nội dung số.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết định dời địa điểm tổ chức Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia về Quy Nhơn (thay vì tổ chức ở Pleiku như dự kiến trước đó) nhằm chào mừng các hoạt động của Hội nghị ISOM. Chương trình nghệ thuật bán thực cảnh kết hợp công nghệ laser, mapping, drone light sẽ tái hiện sự giao hòa giữa không gian đại ngàn Tây Nguyên và sắc màu biển đảo, đồng thời tôn vinh di sản cồng chiêng, văn hóa địa phương và tinh thần hội nhập.

Màn bắn pháo hoa nghệ thuật trong đêm Khai mạc Năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 "Đại ngàn chạm biển xanh". (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Việc tổ chức Lễ bế mạc ngay trước thời điểm diễn ra Hội nghị ISOM cũng tạo sự tiếp nối về mặt truyền thông, góp phần duy trì sự quan tâm của công chúng và du khách đối với địa phương.

Bên cạnh công tác tổ chức sự kiện, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu, các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng, giao thông, môi trường, y tế, an ninh, thông tin liên lạc và chất lượng dịch vụ. Các doanh nghiệp du lịch được khuyến khích xây dựng sản phẩm, tour tuyến, chương trình kích cầu, nâng cao chất lượng phục vụ và tham gia kết nối thị trường.

Sở Ngoại vụ được giao làm đầu mối các hoạt động liên quan Hội nghị ISOM APEC 2027 tại Quy Nhơn, phối hợp triển khai công tác đối ngoại, lễ tân và phục vụ các đoàn quốc tế. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ vai trò đầu mối tổ chức các hoạt động quảng bá, kết nối điểm đến, giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch và đặc trưng địa phương. Các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp bảo đảm điều kiện tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Việc kết hợp chuỗi sự kiện APEC với Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026 là cơ hội để Gia Lai giới thiệu hình ảnh một địa phương có không gian phát triển đa dạng, giàu bản sắc văn hóa, tiềm năng du lịch và lợi thế về nông nghiệp, thương mại, dịch vụ; đồng thời khẳng định quyết tâm hội nhập, tăng cường liên kết và nâng cao năng lực cạnh tranh./.