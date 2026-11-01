Isaac, Tú Voi, Hồ Ngọc Hà cùng góp mặt trong đêm rock 'Thái Nguyên bừng sáng'

Tiếp nối tinh thần của concert quốc gia, đêm nhạc Rock “Thái Nguyên bừng sáng” mở cửa cho khán giả vào cửa tự do, có kiểm soát an ninh. (Ảnh: BTC)

Tiếp nối thành công của concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam-Nối vòng tay lớn,” tỉnh Thái Nguyên tiếp tục chiêu đãi khán giả đêm nhạc Rock “Thái Nguyên bừng sáng” vào đêm 2/11 tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên.

Chia sẻ về ý tưởng kết nối hai đại sự kiện âm nhạc liên tiếp này, Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết đêm nhạc Rock “Thái Nguyên bừng sáng” không phải là một sự kiện đứng độc lập mà là sự tiếp nối ngọn lửa tự hào từ concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam-Nối vòng tay lớn.”

“Chúng tôi dùng ngôn ngữ âm nhạc đại để khơi gợi tình đoàn kết của triệu triệu trái tim Việt với Rock làm chất xúc tác. Rock có sự gai góc, cuồn cuộn nội lực nhưng cũng rất chân thành. Nhịp rung cảm xúc sẽ được dịch chuyển từ niềm tự hào chung của dân tộc sang sức trẻ sục sôi, tinh thần đổi mới và khát vọng bứt phá của người dân xứ Trà trong kỷ nguyên hội nhập,” Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng chia sẻ.

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng là người đứng sau concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam-Nối vòng tay lớn” và nhạc hội Rock “Thái Nguyên bừng sáng.” (Ảnh: BTC)

Trong tổng thể chương trình, khoảng 50% là Rock, 50% còn lại là Pop Rock và Pop. Tỷ lệ này vừa bảo đảm tinh thần bùng nổ, mạnh mẽ của một Rock concert, vừa tạo sự gần gũi, dễ tiếp cận với khán giả ở nhiều độ tuổi và sở thích âm nhạc khác nhau.

“Chúng tôi muốn khán giả yêu Rock được sống trọn vẹn với năng lượng của dòng nhạc mình yêu thích, đồng thời những khán giả đại chúng cũng có thể dễ dàng hòa mình vào chương trình qua những giai điệu quen thuộc, giàu cảm xúc và có tính cộng đồng,” Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng nói thêm.

Chương trình được cấu trúc như một hành trình thời gian và không gian đầy dụng ý nghệ thuật qua 3 phần.

“Mạch nguồn đất Việt” - phần mở đầu có sự góp mặt của Thái Thùy Linh và Ban nhạc Bộ Đội làm mới những giai điệu đi cùng năm tháng như: “Dậy mà đi,” “Hát mãi khúc quân hành,” “Vết chân tròn trên cát.” Cùng với đó, Đông Hùng nối tiếp bằng “Đường lên phía trước” và “Kỷ nguyên hòa ca,” khẳng định bước tiến vững chắc của thế hệ hôm nay trên nền tảng lịch sử cha anh.

Phần 2 “Thái Nguyên-Sức trẻ-Bừng sáng-Vươn xa” có sự xuất hiện của các ngôi sao hàng đầu V-Pop: Isaac, Anh Tú (Tú Voi), Hồ Ngọc Hà.

Phần 3 “Rock bùng nổ giới trẻ” kết nối triệu trái tim với phần trình diễn của ban nhạc Ngũ Cung. Đêm nhạc khép lại bằng ca khúc “Nối vòng tay lớn” của 30.000 khán giả cùng hòa giọng.

Sự kiện diễn ra ngay trong khuôn khổ của Festival Trà Quốc tế 2026. Âm nhạc Rock cuồng nhiệt kết hợp với văn hóa Trà thanh tao tưởng như đối lập nhưng lại hòa quyện đến kỳ lạ: Đều cần thời gian tích tụ nội lực, đều mang chiều sâu cảm xúc và đều mang khát vọng kết nối bạn bè quốc tế bằng tinh thần hiếu khách, năng động./.