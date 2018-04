IS đang tìm cách quay lại Iraq

Tuần báo The Arab Weekly (AW) vừa đăng bài nhận định rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đang tìm cách quay trở lại Iraq. Theo AW, các sĩ quan quân đội Iraq cho biết các tay súng IS đang tìm cách xâm nhập vào tỉnh Anbar của nước này từ Syria.

Theo AW, dù tuyên bố chiến thắng trước IS hồi tháng 12/2017, song Iraq tiếp tục phải hứng chịu các cuộc tấn công khủng bố từ nhóm này. Điều này dẫn đến những lo ngại rằng những phần tử khủng bố IS đang mưu toan tập hợp lại lực lượng. Số dân thường thiệt mạng trong các vụ bạo lực trong 3 tháng qua, theo thống kê, đã thấp hơn so với mức trung bình kể từ năm 2012, nhưng con số thương vong vẫn ở mức cao, và IS được cho là thủ phạm gây ra.

Liên tục xảy ra các vụ tấn công

Các số liệu do Phái bộ hỗ trợ Iraq của Liên hợp quốc (UNAMI) công bố cho thấy 91 dân thường Iraq đã thiệt mạng trong các vụ khủng bố, bạo lực và xung đột vũ trang trong tháng Hai vừa qua. Những khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là thủ đô Baghdad (49 người thiệt mạng), tỉnh Anbar (14 người) và Diyala (12 người). Những con số này không bao gồm các thành viên của quân đội, cảnh sát đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Tháng trước, 27 dân quân người Hồi giáo dòng Shi'ite đã thiệt mạng trong một vụ tấn công ở tỉnh Kirkuk, trong khi các vụ tấn công nhằm vào dân thường và quân đội Iraq vẫn tiếp tục diễn ra.

Một cuộc kiểm tra an ninh tại tỉnh Diyala, miền Đông Iraq. (Nguồn: Iraqi News)

Theo các nhà quan sát, các tay súng IS đang mưu toan tập hợp lại lực lượng ở quốc gia Trung Đông này. Chuyên gia phân tích Mustafa Habib viết trên trang Niqash.org: “Thực tế, IS vẫn có đủ năng lực và cơ hội để phát động các cuộc tấn công. Đây là điều đáng lo ngại, đặc biệt là sau khi chúng hứng chịu thất bại nặng nề hồi năm ngoái. Chúng rõ ràng đã thích nghi được với tình hình mới”.

Các sĩ quan quân đội Iraq đã xác nhận rằng IS đang lên kế hoạch quay trở lại. Ông Mizher al-Azzawi, một chỉ huy cấp cao ở thành phố Diyala, nhận định: “IS đang cố gắng tìm cách tập hợp lại lực lượng ở các khu vực phía Đông và phía Bắc của thành phố này (Diyala), nhưng các lực lượng an ninh hỗn hợp gồm quân đội, cảnh sát và dân quân đã truy đuổi chúng”.

Từ mưu toan xâm nhập từ bên ngoài…

Giới chức quân sự Iraq cho biết các tay súng IS đang cố tìm cách xâm nhập vào tỉnh Anbar qua ngả Syria. Nhóm khủng bố này cũng dường như đang tìm cách “tái hiện”. Những mưu toan xâm nhập lãnh thổ Iraq nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn ra trong bối cảnh lưc lượng an ninh lo ngại về những tay súng IS ở Syria.

Tháng Hai vừa qua, một số phần tử IS bị bắt giữ đã trốn thoát khỏi một nhà tù của Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd đứng đầu. Đài truyền hình CNN của Mỹ đưa tin: “Thực tế là sự việc này có thể gây ra những lo ngại về an ninh. Đã có những quan ngại khẩn thiết và ngày càng tăng trong quân đội và cộng đồng tình báo Mỹ về việc thu xếp cho hàng trăm tay súng nước ngoài của IS bị SDF giam giữ”.

Các binh sĩ Iraq đưa một người bị thương rời hiện trường một cuộc tấn công bằng bom tự sát ở tỉnh Kirkuk. (Nguồn: Reuters)

Ngoài ra, còn có thêm một lo ngại nữa là liệu SDF có đạt được một thỏa thuận khác với IS hay không, chẳng hạn như lực lượng do người Kurd cầm đầu này đã cho phép hàng trăm tay súng IS cùng với nhiều tấn vũ khí và đạn dược được phép rời Raqqa và tản ra khắp Syria. Một số thành viên IS đã tới được khu vực miền Đông Syria, giáp biên giới Iraq.

… đến những mối lo ngại từ bên trong

Đó chính là những lo ngại rằng tại các nhà tù ở Iraq, nơi đang giam giữ hàng nghìn tù nhân, nhiều đối tượng bị cáo buộc có các mối liên hệ với IS, có thể dẫn tới việc lan truyền tư tưởng cực đoan, đặc biệt là khi các nhà giam không cách ly những đối tượng tình nghi khủng bố và những đối tượng bị kết án khác. Ít nhất 19.000 tù nhân ở các nhà tù phạm tội liên quan tới hoạt động khủng bố, hơn 3.000 đối tượng đã bị kết án tử hình và khoảng 100 đối tượng đã bị treo cổ trong năm 2017.

Quả thực, đã có những lo ngại rằng những phiến quân bị giam giữ trong tù đang tuyển mộ chính những phạm nhân trong tù để xây dựng những mạng lưới cực đoan mới.

Theo các chuyên gia phân tích ở Trung Đông, những lo ngại về việc IS quay trở lại Iraq là có cơ sở, khi quốc gia này chuẩn bị tiến hành cuộc bầu cử quốc hội, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng Năm tới. Do đó, việc đảm bảo an ninh cũng như ngăn chặn mối đe dọa từ IS luôn được coi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong công cuộc ổn định và tái thiết đất nước. IS từng chiếm giữ các khu vực rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây Iraq trong cuộc tấn công chớp nhoáng hồi năm 2014, đe dọa sự tồn tại của quốc gia này.

Ngày 31/3, các lực lượng an ninh Iraq đã triển khai chiến dịch truy quét nhằm đảm bảo an ninh trên tuyến đường chính tại tỉnh Salahudin, miền Trung Iraq, sau khi các tay súng IS giết hại hàng chục người tại các chốt kiểm soát giả mạo lập lên trong khu vực.

Cũng trong ngày 31/3, quân đội Iraq đã tiến hành truy quét tại 20 ngôi làng và tiêu diệt một số phiến quân IS, trong đó có 3 phần tử đánh bom kiều chết, cũng như phá hủy 9 hang ổ của IS và chiếm được các kho vũ khí.

Trong một diễn biến liên quan, chỉ huy của lực lượng Hashd Shaabi tại miền Bắc Iraq Abu Ridha al-Najiar cùng ngày thông báo lực lượng này và các lực lượng an ninh khác đã tiến về phía Nam Tuz-Khurmato để ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố của các tay súng IS trên tuyến đường nối liền Baghdad và tỉnh Kirkuk.

(theo TTXVN)