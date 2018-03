IS bắt cóc 10 cảnh sát liên bang Iraq

Ngày 20/3, tổ chức 'Nhà nước Hồi giáo' (IS) tự xưng đã bắt cóc 10 cảnh sát liên bang tại miền Bắc thủ đô Baghdad của Iraq.

Cảnh sát Iraq làm nhiệm vụ trong chiến dịch chống IS ngày 28/6/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Thiếu tá cảnh sát Ali al-Obeidi thuộc lực lượng cảnh sát tỉnh Kirkuk cho biết các tay súng IS đã lập một trạm kiểm soát giả trên trục đường chính gần đồi núi Himreen. Tại đây, chúng đã bắt cóc các cảnh sát trên khi họ đang trở về thủ đô Baghdad sau kỳ nghỉ phép. Hiện các lực lượng an ninh Iraq đang triển khai chiến dịch tìm kiếm những cảnh sát này.

Ngày 9/12/2017, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã chính thức tuyên bố giải phóng hoàn toàn lãnh thổ quốc gia khỏi sự chiếm đóng của IS. Các lực lượng an ninh Iraq tới nay vẫn thường xuyên triển khai các chiến dịch nhằm tiêu diệt những tay súng sót lại. Sau nhiều chiến dịch trong vài tháng qua, hàng chục tay súng IS đã phải tháo chạy về những khu vực hẻo lánh gần các con sông Tigris và Zab cũng như khu vực đồi núi hiểm trở Himreen, gây dựng lực lượng để tiến hành các cuộc tấn công nhỏ lẻ nhằm vào dân thường và cảnh sát.

TTXVN/Báo Tin tức