Tóm tắt nhanh: Marvel Studios đang âm thầm phát triển Iron Man 4 với sự trở lại của tài tử Robert Downey Jr. trong vai Tony Stark.

Đạo diễn Dan Trachtenberg đang được đồn đoán sẽ cầm trịch dự án, trong khi cốt truyện có thể xoay quanh sự kiện Armor Wars.

Động thái đưa Người Sắt trở lại được xem là nước cờ chiến lược của Chủ tịch Kevin Feige nhằm đối phó với sự trỗi dậy của vũ trụ điện ảnh SnyderVerse của DC.

Trong khi "cơn bão" Avengers: Doomsday vẫn chưa đổ bộ, khán giả lại đang sục sôi với thông tin mới xoay quanh "anh cả" Vũ trụ điện ảnh Marvel - Iron Man. Marvel Studios được cho là đang âm thầm lên kế hoạch sản xuất phần phim độc lập Iron Man 4, đánh dấu màn tái xuất của tài tử Robert Downey Jr. trong vai diễn biểu tượng Tony Stark.

Robert Downey Jr. được kỳ vọng trở lại trong Iron Man 4.

Cụ thể, chương trình The Hot Mic nhận định rằng khán giả vẫn chưa thấy lần xuất hiện cuối cùng của Robert Downey Jr. dưới lớp giáp Người Sắt. Theo dự đoán của cây bút nổi tiếng Jeff Sneider, nam diễn viên sẽ tái xuất ngay trong bom tấn Avengers: Secret Wars ra mắt vào năm 2027, trước khi chính thức bước vào phần phim riêng thứ 4.

Khả năng này càng trở nên có cơ sở khi Chủ tịch Marvel Studios - Kevin Feige mới đây đã khẳng định với tạp chí Empire rằng nhân vật Doctor Doom trong Avengers: Doomsday là một thực thể hoàn toàn độc lập, chứ không phải biến thể của Tony Stark. Trong khi đó, Robert vốn đã xuất hiện trong hình tượng phản diện này tại sự kiện Comic Con, chứng tỏ anh vẫn chưa "hết duyên" với Vũ trụ điện ảnh Marvel. Trước đó, nhân vật này đã hy sinh ở cuối trận chiến Endgame, nên khả năng cao đây sẽ là một phiên bản Người Sắt từ vũ trụ khác.

Robert Downey Jr. hóa trang thành Doctor Doom.

Bên cạnh thông tin về nam chính, Iron Man 4 nhiều khả năng sẽ được dẫn đắt bởi đạo diễn Dan Trachtenberg. Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều người hâm mộ cũng đồn đoán nội dung của Iron Man 4 có thể sẽ khai thác cốt truyện Armor Wars vốn từng được hãng ấp ủ suốt nhiều năm.

Ngoài ra, việc đưa Robert Downey Jr. cùng thương hiệu Iron Man trở lại được giới phân tích đánh giá là nước cờ đáp trả chiến lược của Kevin Feige trước những biến động lớn từ đối thủ DC. Sau khi phía Skydance được cho là đang mở đường cho sự tái sinh của vũ trụ SnyderVerse, Marvel đứng trước áp lực phải tạo ra một đối trọng đủ sức nặng. Thực tế phòng vé năm 2025 cũng cho thấy sự hụt hơi của vũ trụ điện ảnh Marvel khi 3 tác phẩm Captain America: Brave New World, Thunderbolts và The Fantastic Four: First Steps đều xếp sau doanh thu của phim Superman do James Gunn thực hiện.