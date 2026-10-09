IRGC tuyên bố eo biển Hormuz là “ranh giới đỏ chiến lược”

Trong thông điệp nhân Ngày Hải quân IRGC, ông Vahidi cho biết Hải quân Iran đã sẵn sàng sử dụng tên lửa chính xác, thiết bị bay không người lái, tàu cao tốc, tác chiến điện tử và hệ thống phòng thủ bờ biển để ứng phó với mối đe dọa từ bên ngoài.

Ông Vahidi cũng tuyên bố lực lượng Iran đã “phong tỏa, quản lý và kiểm soát” eo biển Hormuz trong cuộc xung đột hiện nay. Chỉ huy IRGC mô tả eo biển này là “lằn ranh đỏ” chiến lược đối với Iran.

Trong khi đó, trang newarab.com ngày 8/10 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei khẳng định nước này đã đạt được thỏa thuận với Oman về các tuyến đường vận chuyển an toàn ở eo biển Hormuz. Ông Baghaei tuyên bố Iran và Oman đã đạt được thỏa thuận về tọa độ địa lý của các tuyến hàng hải an toàn ở Eo biển Hormuz và cơ chế công bố chúng cho các cơ quan quốc tế có liên quan.