IRGC tuyên bố bước vào giai đoạn đáp trả 'mang tính huỷ diệt', Mỹ phát cảnh báo với công dân ở Bahrain

Hình minh họa. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Theo kênh Al Jazeera, Đại sứ quán Mỹ tại Bahrain đã kêu gọi công dân Mỹ đang có mặt tại nước này "nâng cao cảnh giác" trước những nguy cơ bị tấn công từ Iran và lực lượng Houthi.

Cảnh báo được đưa ra sau hai cuộc tấn công riêng biệt của Iran nhằm vào các cơ sở quân sự do Mỹ vận hành tại Bahrain.

Vào ngày 13/11, IRGC tuyên bố đã tấn công và phá hủy một cơ sở radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain nhằm trả đũa vụ tấn công vào một tháp viễn thông ở khu vực Sirik, miền Nam Iran.

Sau đó cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã lên tiếng bác bỏ, tuyên bố: "IRGC đã phóng hai thiết bị bay không người lái tấn công một chiều về phía Bahrain và cả hai đều bị lực lượng Mỹ bắn hạ. Không có thương vong hay thiệt hại nào".

Tiếp đó, vào ngày 15/11, IRGC tuyên bố đã sử dụng sáu thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công một radar phòng không của Mỹ tại căn cứ trực thăng Al-Riffa ở Bahrain.

Trong tuyên bố đưa ra sáng 15/11, IRGC cho biết Lực lượng Hàng không Vũ trụ của họ đã nhắm mục tiêu vào radar trong "giai đoạn hai của đòn đáp trả quyết liệt và mang tính hủy diệt đối với cuộc tấn công của Mỹ".

Tuyên bố của IRGC cho biết thêm: "Tiếng nổ từ những cú đánh chính xác và thành công của các máy bay không người lái này đã được nghe thấy tại nhiều khu vực ở Bahrain, một lần nữa chứng minh năng lực tác chiến của IRGC".

Trong khi đó, theo Reuters ngày 15/11, quân đội Bahrain tuyên bố hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn nhiều cuộc tấn công đường không của Iran. Bộ Nội vụ Bahrain cũng phát cảnh báo an ninh, yêu cầu người dân giữ bình tĩnh và tìm nơi trú ẩn an toàn. Đến thời điểm các thông tin được công bố, phía Mỹ chưa xác nhận tuyên bố mới nhất của IRGC về việc tấn công radar tại căn cứ Al-Riffa.

Theo hãng thông tấn Fars của Iran trưa 15/11, các chiến dịch quân sự trước đây của Iran đã làm suy giảm năng lực giám sát và phòng thủ của Mỹ trong khu vực, trong khi quân đội Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran, bao gồm các địa điểm dân sự và cơ sở hạ tầng.

Các quan chức Iran nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào tiếp theo cũng sẽ phải đối mặt với các đòn trả đũa mở rộng, không bị giới hạn về mặt địa lý, đặc biệt trong hoạt động bảo vệ eo biển Hormuz.

IRGC cũng chỉ trích Mỹ tìm cách đánh lạc hướng sự chú ý của cộng đồng quốc tế khỏi việc đóng cửa eo biển Hormuz thông qua những hành động hạn chế và không phân biệt mục tiêu, sau khi thất bại trong một chiến dịch được mô tả là nhiệm vụ hộ tống nhưng thực chất nhằm bí mật vận chuyển dầu qua tuyến đường thủy chiến lược này.

Tuyên bố của IRGC nhấn mạnh rằng các sĩ quan trẻ tinh nhuệ của họ một lần nữa tuyên bố mạnh mẽ, eo biển Hormuz đã bị đóng cửa và bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ cũng sẽ "phải đối mặt với đòn đáp trả mạnh mẽ và mang tính hủy diệt hơn".

Tuyên bố của IRGC cũng cho biết trong giai đoạn này, IRGC đã triển khai nhiều thiết bị bay không người lái tấn công các mục tiêu của Mỹ hơn so với giai đoạn trước, đồng thời cảnh báo rằng mọi hành động gây hấn đều sẽ dẫn đến một đòn đáp trả "cứng rắn" và "có tính toán".